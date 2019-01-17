气候变化‧疾病‧滥伐‧6成咖啡恐绝迹 一份新的研究警告，在气候变迁、疾病和滥砍森林三重夹击下，五分之三野生咖啡恐将绝迹，往后想喝咖啡，可能不再像现在这么容易了。

（图：法新社）

一份新的研究警告，在气候变迁、疾病和滥砍森林三重夹击下，五分之三野生咖啡恐将绝迹，往后想喝咖啡，可能不再像现在这么容易了。

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法新社报道，全球每天要喝掉20多亿杯咖啡，但产值高达数以十亿计美元的咖啡业，却仅仰赖种植在少数产区的野生种咖啡，来维持商业品种的多样性，适应不断变化的病虫害威胁。

英国皇家植物园科学家透过最新电脑模型和实地研究，预测124个濒危咖啡品种能否挺过持续暖化与生态系统破坏威胁。

目前约75个咖啡品种有灭绝风险，13种极危，阿拉比卡咖啡等40种濒危，另有22种易危。

皇家植物园咖啡研究长戴维斯告诉法新社；“整体而言，所有咖啡的灭绝风险都非常高，将近6成，高于一般植物的灭绝风险。”

目前全球咖啡生产只仰赖两个品种：阿拉比卡和罗布斯塔（Robusta）。

以酸味和风味备受喜爱的阿拉比卡咖啡销售约占全球60%，但仅生长在埃塞俄比亚和南苏丹两个国家。

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皇家植物园团队评估发现，森林滥砍与气温升高破坏埃塞俄比亚咖啡产地的速度。

他们发现，近三分之一野生阿拉比卡豆不种在保护区。

执笔研究的戴维斯说：“事实上，也有很多保护区遭受森林砍伐与入侵威胁，所以种在保护区不见得就代表安全。”

有关研究刊登在《科学先端》期刊。

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研究团队称，许多咖啡农已因气候变迁导致咖啡减产，而被迫另觅他处种植。

森林论坛环境、气候变迁暨咖啡资深研究员高尔说：“阿拉比卡咖啡豆对埃塞俄比亚以及全世界都非常重要，所以我们必须尽最大努力，了解阿拉比卡咖啡豆面临的生存风险。”

团队也表示，政府则须透过保护林地与造林，来改善咖啡的生长环境。