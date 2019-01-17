色觉缺陷 ‧ 传男不传女 色盲都是“传男不传女”，也就是说女性只会是带病体者，不会有色盲问题，但遗传到男性身上，就会因为染色体因素而形成色盲缺陷。

谢善彬解释检测色盲的主要步骤。（图：星洲日报）

色盲，虽然不至于对一个人的生活造成大影响，但却会限制个人的学科与职业选择；然而马来西亚的父母对色盲这个先天缺陷似乎不以为意，因此大部份有色盲缺陷的人，往往是在考取驾驶执照时才惊觉自己原来是色盲。

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色盲是一种遗传缺陷，80%以上色盲者都是遗传，只有少部份因为眼睛疾病而造成后天色盲。而且色盲都是“传男不传女”，也就是说女性只会是带病体者，不会有色盲问题，但遗传到男性身上，就会因为染色体因素而形成色盲缺陷。

简单来说，如果父亲是色盲，女儿或许是带病体者，但不会有色盲问题。但若是儿子就会受影响，但并非每个儿子都会是色盲。

色盲不是疾病，而是一种眼睛缺陷，所以在马来西亚，甚至国际上也没有一个正式统计，估计全球有2亿人是色盲。

正如刘丁勇与洪武聪所分享的，色盲给他们带来的不便及影响了学科及职业选项。很多人或许不知道，很多学习或工作领域都限制了色盲者的修读与就职，一些我们认为是简单的工作，如德士司机、罗里司机或任何涉及商用驾驶执照的工作，色盲者都是无法担任。因为陆路交通局规定，色盲者只可以考取个人驾照，不能考取商用驾照。

至于驾飞机，对色盲者更是一个无法达成的梦想，飞机师肩负着所有搭客的安全，不能有丝毫差错。即使色盲的程度不是太严重，但在条规之下色盲者也不能成为飞机师。

眼科专科医生谢善彬解释，色盲者并不是完全看不见颜色，只是无法正确分辨某种或某几种颜色，或者更贴切的说法是“色弱”（colour deficiency）。

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当鲜红和暗红摆在我们面前，我们可以很清楚的分辩出及说出当中的区别，但色盲者却无法分辨出来。他们能看到红色，但色彩强弱却无法分辨得到，他们眼里的红色都是一样的，没有深浅色调之分。

由于需要读出圆圈内的数字，因此医生建议儿童最好在识字学龄才做色盲检测，才能更准确做判断。（图：星洲日报）

分先天与后天，先天以遗传居多

谢善彬指出，色盲可分为先天性及后天性，但以先天性为主，当中又分成3种色盲，分别是红／青、蓝／黄及全色盲，即所看到的颜色都是灰色。

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“3种类型当中，以红／青最常见，而全色盲则很罕见，以我临床经验来说，还没有遇过。”

至于后天色盲，她说：“后天色盲通常是影响眼球神经的眼疾导致，如白内障、黄斑部病变，也就是说通常是上了年纪的人才会有后天色盲。”

她表示，虽然色盲以遗传居多，但以她的病人来说，很少有父母带着稚龄的孩子来检查，大部份都是十七八岁，到了考取驾照年龄的青少年来做检查，尔后才证实自己是色盲。

当这些青少年考驾照因无法辨色而不过关时，就会被指示到眼科做色盲检测，医生会写一封信阐明申请者的色盲情况，就可以考取个人驾照。但每个国家考取执照条例不一，一些国家是不允许色盲者考取驾照。

谢善彬解释，大马陆路交通局条例阐明，允许色盲者考取个人驾驶执照，但商业驾照却不允许，所以并不是说色盲者就不能驾车。

她也提到，一些工作是色盲者无法申请的，如军人、飞机师、工程师、医生、药剂师等，因为这些工作责任重大，不能有差错。所以，若父母能在孩子小时候就知道有色盲问题，就可以引导孩子改变志向或兴趣，选择适合他们的科系或工作。

眼科专科医生谢善彬：色盲虽是无药可治，但可以通过从小训练，帮助孩子辨识颜色。（图：星洲日报）

眼锥先天残缺，至今无药可治

询及大部份色盲者都是在成年之后发觉自己是色盲才做检测的现象，她说：“我想这是心态问题吧，即使家族中有人是色盲，但父母或许觉得色盲不会影响孩子健康，也没有什么方法可以医治，所以就不会主动带孩子来做测试。这些有色盲缺陷的孩子到了考车年龄，被考官发现是色盲，就会要求他们做眼睛测试。”

她表示，检测色盲是使用石原氏（Ishihara Tests）色盲检测图进行，是一套日本人发明的检测方法，以鉴定是先天色盲还是视觉模糊，白内障也会有影响。确定是色盲以后，就会做进一步检查，以确定是哪一种类型的色盲。

然而色盲检测不如近视或散光有度数或阶段可以衡量，色盲只有“是”或“不是”，再来就是确认属于哪一类型的色盲。

不过，谢善彬说，庆幸的是，色盲也不会恶化，不会如近视或散光般随着年纪或眼睛操劳程度而加深，一辈子的辨色度都维持不变，除非是眼球神经受损或药物副作用影响。

“再者，色盲也不会增加罹患眼疾的风险或几率，眼疾与色盲是没有直接关系，大部份眼疾都是后天造成的。不过，如果色盲者患上白内障、黄斑部病变等视力问题，视力的知觉就会更差。”

她表示，色盲是眼锥先天残缺所导致，至今医学界还没有任何药物可以治疗，但一些特殊镜片可以帮助色盲者能更清楚分辨颜色深浅，效果是视乎个人反应。

先天色盲是眼锥缺陷所导致，至今没有任何药物或疗法可以治疗。（图：星洲日报）

从小训练，提升辨色能力

尽管色盲是无药可治，但谢善彬却建议可以通过从小训练，调整孩子的辨色能力，对孩子帮助很大，如从小就把红色或青色的衣服或东西放在一个固定地方，告知孩子这些是什么颜色，让孩子每次接触到这些东西时，就会对有关颜色的敏感度或认知度提高，帮助孩子辨识颜色。

“但前提是，必须及早知道孩子有色盲问题，所以我会建议若父母知道家族有色盲问题，在孩子能够看懂数字年龄，或7岁以上就带孩子做色盲检测。若证实有色盲缺陷，就从生活上帮助他们，以免孩子在成长过程中，因为自己的辨色能力与其他同学不一样而被取笑，留下心理阴影。”

同时，她也建议父母向老师报备，让老师了解，往后在涉及一些颜色的课业时就会酌情处理，不会以为孩子是故意做错或听不明白老师指示。

“最重要的是，帮助孩子选读科系及职业，让孩子及早明白自己的问题，一些无法胜任的工作就要重新考虑。”

红青色盲是常见的色盲类别，因此检测时所使用的色盲检测图都是采用红色与青色为主。（图：星洲日报）

除了让检测者读出圆圈内的数字之外，也会让检测者依据条纹从起点画到终点。（图：星洲日报）

色盲知多点：认识色盲的世界

色盲，也称作道尔顿症、色觉缺失、色觉辨认障碍及色弱等。之所以叫做道尔顿症，是因为发现色盲缺陷的人，就是著名英国化学家约翰．道尔顿（John Dalton）。

道尔顿本身也是色盲，能看见蓝色，但橘色、黄色和绿色就无法清楚辨认。他的兄弟也是色盲，所以他致力于研究色盲，最后判断色盲是遗传所致。为了找出色盲的原因，他甚至在去世后让后人对他的眼睛进行检验。经DNA检测后，发现他缺乏少绿色敏感的色素。

色盲在职业选择上会受到限制，美术、医学、化工、电工及电信等需要依赖大量辨色能力的工作，色盲者都无法胜任。

在马来西亚，色盲无法从事的工作包括：

●医生

●飞机师

●巴士、罗里司机（所有商用车辆司机）

●药剂师

●电器工程师

●军人

●警察

虽然如此，但一些有色盲缺陷的世界名人，也无阻他们从事一些与色彩有关的工作，如著名摄影家赫尔穆特．牛顿（Helmut Newton），黑白照片、赤裸女人是他作品的标志，极少有彩色照片，后来才发现他是色盲，分不清黄绿和蓝绿，所以他拍的彩照中多是鲜艳夺目的红色。

据说，世界著名的印象派画家梵谷，可能就是一个色盲。根据一位日本视觉研究专家的说法，梵谷之所以采用高度冷色调的调色板和恣肆的画风，可能因为他患有红色色弱。