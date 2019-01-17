2019年大吉隆坡不可忽略的发展区域．征阳城吉隆坡首都机场经济圈 2019全球经济走势迷雾重重，而马来西亚房地产发展趋势，在政府推出系列房地产政策以后，引起各界关注！吉隆坡有哪些产业值得投资？哪些房地产项目更有保值增值的可能性？马来西亚在全球经济发展趋势的影响下，国际贸易对本地产业发展、旅游业和海外投资者的动向，吉隆坡有一个全新的经济区域，不仅是新城区房地产发展核心力量，更是投资者和产业落地的重点地区“吉隆坡首都机场经济圈”。

2019全球经济走势迷雾重重，而马来西亚房地产发展趋势，在政府推出系列房地产政策以后，引起各界关注！吉隆坡有哪些产业值得投资？哪些房地产项目更有保值增值的可能性？马来西亚在全球经济发展趋势的影响下，国际贸易对本地产业发展、旅游业和海外投资者的动向，吉隆坡有一个全新的经济区域，不仅是新城区房地产发展核心力量，更是投资者和产业落地的重点地区“吉隆坡首都机场经济圈”。

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2019年马来西亚将重点发展旅游业，2020年是马来西亚国家旅游年，有关部门要求为了两年吸引超过700-1000万中国游客，同时瞄准日韩、欧美和东盟的游客市场开拓吉隆坡目前两大国际机场面临着快速发展的压力和挑战，首都机场经济圈的影响力已经形成。

吉隆坡机场附近的Sepang地区，成为Puchong和Putrajaya以后，最值得投资的发展区域，其房地产价格有明显增长趋势，大量新型产业、旅游农业都选择在落户到此区域。

吉隆坡机场经济圈的发展大动向：

重点旅游业产业：为了5年，每年15-20%的游客增长率，机场周边需要满足游客的服务产业。

厦门大学马来西亚分校：2016年招生至今，已拥有4500名学生就读。

阿里巴巴数字自贸区：首相敦马哈迪拜访杭州阿里巴巴以后，至今已拥有超过2800家海内外企业注册入驻。

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凭借着以上优势，Sunsuria City征阳城无形中成为机场重要的枢纽新城，拥有厦门大学马来西亚分校为中心，是机场快铁ERL第一站，7分钟就能解决吉隆坡机场的三大不足：（1）解决马来西亚首都机场周边没有办公写字楼群的缺失；（2）只有7分钟ERL快铁，就能在525英亩的征阳城，获得休闲购物和餐饮服务，（3）最靠近机场的国际新城，拥有厦门大学马来西亚分校等中小学配套，满足白领等人士的高端生活要求。

征阳城集团首席营运员关鸿威先生表示：征阳集团作为一个有远见的开发商，除了关注产品的品质和服务，更愿意投入大量精力开拓具备房地产发展和产业升值价值的项目。

征阳城集团首席营运员关鸿威与征阳城。

厦门大学马来西亚分校是中国第一所海外大学，在2016年设立至今，学生人数已经攀升到4500人，每年被录取的新生约1000人。

征阳城Sunsuria City

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法式花园国际社区在售，重点再推出两个新产品。

永久产权的征阳城，是一个依托机场发展起来的国际新城镇。法式花园的Monet Residences系列排屋住宅社区得到投资者的一律好评，最新推出的Monet Springtime双层排屋，不仅能满足自住需求，也可以作为投资理财，出租给大学、机场的上班人员或游客。

Monet Springtime–双层围篱排屋，法式主题公园，设计浪漫优雅。

三层楼法式连排围篱住宅保安严密，住户不只享有充裕的私人空间，也可使用泳池及健身房设施。

Monet Garden监控式进出口。

2019年上半年陆续推出两个新产品

1）Giverny Walk湖滨休闲商业

占地4.71英亩的Giverny Walk湖滨休闲商业，属于Monet Residences的唯一商业项目。限量的Giverny Walk湖滨休闲商业，结合广场与景观的双层商铺，具备休闲商业和办公功能，除了服务大学师生、住宅居民，也可打造机场前马来西亚美食中心，和休闲商业基地。

占地15英亩的休闲公园–Giverny Park，设有湖泊、跑道及游乐设施，园艺休闲的舒适环境，造福Monet Residences住户，提升生活素质。

将盖建33个2/3层式湖畔商店办公楼单位，竞争点在于双门面设计及露天式营商业构思。建筑面积由3,200平方尺至约6,700平方尺，售价约2百万令吉.

2）Tangerine Suites住宅公寓

占地6.58英亩的Tangerine Suites公寓，是征阳城呼应政府政策的可负担服务型住宅公寓，属于性价比很高的房地产产品，建筑面积各别为550、635、700及936平方尺，售价约30万令吉一间。Tangerine Suites公寓拥有泳池、保安、物业管理的综合服务项目。

SUNSURIA“2019年流年风水运程讲座”活动详情：

“金猪报喜、富贵吉祥”2019年流年风水运程讲座

黄十林大师主持

（十林风水命理学院院长、大马易经风水总会总会长）

日期：20.1.2019（星期日）

时间：下午2至5时

地点：Celebration [email protected] City

Persiaran Sunsuria，Bandar Sunsuria，43900 Sepang，Selangor.

马上登记、免费入场

登记请点击链接https://bit.ly/2Bn8U3n或扫瞄二维码（QR Code）或拨018-7750777/011-16221931。



首150名报名者获赠黄十林己亥年开运通（价值13令吉80仙、送完为止。）