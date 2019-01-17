画画老师与色盲患者的相遇 全球有70亿人口，而有色盲缺陷的人约2亿人，要遇上并不容易，但许婷婷的生命中却遇见过4位色盲人士，让她有很深的体会：“可以看见完整的彩色世界真好！”

许婷婷深入了解后才发现，原来色盲是会影响一个人的工作选择。（图：星洲日报）

许婷婷是儿童画画老师，她生命中最先接触的色盲患者，是一位从玩网上游戏认识的网友，熟络后才知道他是色盲，而且是“双色”色盲。

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第二位认识的色盲人士，是她的一位学长，不过这位学长到三十多岁才发现自己是色盲。因为工作不受影响，所以从来没有想过自己是色盲，直至后来一次机会下检验，才发现自己是色盲。

至于第三及第四位遇见的色盲者，就是她所教过的画画班小朋友。

教画画已经10年的她表示，她教过的两名有色盲缺陷的学生，分别是5岁及6岁，都是在偶然机会下发现。

“被父母送来上课的孩子，一开始乱画乱上色是常有的事，我记得当时那个学生是把叶子涂成褐色，而树干则涂成青色。刚开始我以为是小孩自己的想法与创意，也不以为意。

“几堂课之后，我发现他还是把叶子涂成褐色，就开始怀疑，于是就把红色与青色颜色笔分别放在两边，然后拿起青色问他是什么颜色。

他犹豫了几秒才回答我，答案是对的，但之后我发现是有记号，他凭记号认出，而不是真的辨识到是青色，才确定他是色盲。”

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在发现小朋友有这个问题后，许婷婷就告知家长，他们显得很担心，不断询问有什么方法可以帮助孩子。

“我跟他们说这是天生的，暂时没有办法可以医治。我也向我的色盲朋友查询，他有讲解了一些情况及困难，就是考车及以后上大学选系及就业顾虑，我都一一转告家长。”

细心观察孩子是否有色盲

许婷婷遇见的第二位色盲学生，是一次当代课老师时无意中发现。因为有了第一次经验，她发现第二名学生也同样画树时，无法分辨青色与褐色，因此用回同样方法来帮学生检测，结果也是一样。

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“我把这情况告诉学生母亲，她无法接受。我看到她如此大反应，也没有再说下去。”

她认为，只要细心一点，观察孩子选用颜色的喜好与方法，就可以发现孩子是否有色盲问题，因为学画画的学生大部份已经是5岁以上，基本上可以分辨颜色，若他们重复无法分辨特定颜色，当中可能就有问题。

“即便如此，但也不会影响孩子们学画画，因为画画是以想像力与创意为主，颜色是其次，所以我都鼓励他们有自己的想法，让他们自由发挥。”

许婷婷坦言，在认识第一位色盲朋友时，曾听朋友提起色盲给他带来的不便，但她当时也不以为意。

“但在遇到有色盲的小朋友后，再向那位朋友问更深入的情况时，才发现原来色盲是会影响一个人的工作选择，这是我以前从未想过的。"

色盲工具1. 手机应用程式或电脑软体

根据腾讯CDC的资料，在工作或功课上，如在做计划书时很常需要使用图表，而颜色是用来区分信息图形上的数据类别，是数据化中最常使用的视觉用具之一。

不过，考量到世界上的2亿色盲人士，设计师下次在做图表时不妨参考一下对色盲认识友善的小撇步，如用色彩加上图形设计，以多种视觉来编码信息，制作一份对色盲人士无障碍的图表，可以一目了然看懂设计的解决方案。

1.冗余编码避免只使用颜色来编码信息，可同时使用多种视觉效果的道具，如形状+颜色、尺寸+颜色、注解+颜色等来对信息编码。

如红色是用三角形、青色用圆形、黄色用长方形、蓝色用四角形；或虚线代表红色、点线代表青色，或加入字母、数字符号等。尽可能少或少量鲜艳的颜色，结合使用不同形状符号，效果远比只使用一种形状和多种颜色来得好。

2.选择适当的配色在配色彩用方面可多花点心思，避免造成色盲人士的混淆。日本有研究得出一套无障碍配色建议。这组颜色对色盲和非色盲人士都是易辨识的，如选择朱红色代替红色，蓝绿色代替绿色，紫红色代替紫色，以减少色盲人士的困扰，同时也不会对屏幕显示或印刷造成影响，也保留了原有颜色的定义。

手机或者其他移动设备有一种滤镜的app，可以一边从摄像头拍摄画面，一边滤镜合成和色盲的同学看到的效果一样的画面。

色盲工具2. 石原氏色盲检测图

石原氏色盲检测图是一种检测色觉障碍的方法，由日本东京大学教授石原忍发明。石原氏最早的检测图发表于1917年。

这种测试图包括一系列彩色圆盘，称为“石原盘”，每个圆盘内布满多种颜色和大小的圆点。其中一部份圆点以色盲者不易区分的颜色组成一个或几个数字。色觉正常者能够很容易分辨出这些数字，而色盲患者则无法或很难分辨或是判断错误。全套的石原氏检测图包括38个色盘，通常在仅使用前几个色盘就能够检测出色觉障碍，对前24个色盘进行全部测试后能够对色觉缺陷的程度作出更准确的诊断。

色盲工具3. 色盲矫正眼镜

色盲矫正眼镜利用关于色盲成因的研究，在眼镜上覆盖不同的光学涂层，利用这些涂层干预眼睛以校正眼睛所能辨识的颜色，辅助色盲患者透过这些眼镜重新认识正确的颜色。

这种含有光学涂层的镜片，能够遮除部份可见光谱，透过抑制或凸显某些特定色光的波长，控制穿透镜片的色光颜色。也就是说，进入双眼的色光，与实际物体的颜色并不相同。但透过色盲患者不正常运作的红、绿、蓝3种锥状细胞，这个不正确的颜色反而会被辨识为与实际物体相近的颜色。

色盲者所看到的是不一样颜色。

色盲工具4. 网络软体

网络上也有一些对色盲人士有帮助的软体，可以让大家看到正常颜色与色盲者颜色所看到的分别。如“Color Oracle”，就是一套能够模拟色盲所见色彩的软体，登入以下网址（ http://colororacle.org ），按照指示就可以看到正常颜色与色盲者所看到的颜色大不同。

●不确定自己是不是色盲或色弱，可以登入以下网站，给自己做个测试：https://zhuanlan.zhihu.com/p/30655269

●想了解色盲的彩色世界，可以登入以下网站：https://zhuanlan.zhihu.com/p/30293538

此外，马来西亚妇女、家庭及社会发展部与社会福利局网站上方也有不同颜色块让色盲者选色浏览，解决色盲人士的阅读障碍。

●社会福利局网址：http://www.jkm.gov.my

●妇女、家庭及社会发展部网址：https://www.kpwkm.gov.my/