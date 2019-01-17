用DuitNow转账以赢取大奖．送百万房子和马赛地房车 DuitNow电子转账服务不仅方便和快捷，如今使用DuitNow电子转账，还有机会赢取丰富奖品！

（吉隆坡讯）DuitNow电子转账服务不仅方便和快捷，如今使用DuitNow电子转账，还有机会赢取丰富奖品！

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配合大马付款网（PayNet）及本地银行合作推出的DuitNow电子转账服务，银行客户如今可以参赛，以赢取价值超过360万令吉的一系列丰富奖品，包括一间价值100万令吉的房子，以及马赛地房车。

以上竞赛已于今年1月8日开始，并将在5月31日截止，在这5个月内选出的幸运儿，就有机会抱回大奖。

通过转账换参赛次数

PayNet首席执行员彼特表示，每一次向单一电话号码或DuitNow账号进行DuitNow转账服务，就被计算为一次参赛资格。

“之前注册或提前注册DuitNow账号的银行用户都有资格参赛，用户可以通过DuitNow转账以赚取参赛次数。”

他指出，奖品包括一间价值100万令吉的房子、总值100万令吉的现金奖、一辆马赛地GLC200豪华房车、一辆马赛地A200豪华房车、5份价值2万令吉的宜家（ikea）礼品卡，以及价值10万令吉的马航假期配套。

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彼特表示，DuitNow在电子转账行业表现取得突破，能够提供快速转账的零阻力服务，而且所有大马人都能够使用这项服务。

“我们希望这个竞赛能鼓励更多大马人发现并使用DuitNow转账服务，体验前所未有的便利。”

他说，银行客户可以通过个别网上银行的“转账”服务，便可以24小时无间断地转账到以电话号码、大马卡或商业注册号登记的DuitNow账号。

“在DuitNow推介以后，银行会开始将目前使用旧时代科技的‘即时转账’服务转换至DuitNow平台，预计今年6月就能完成转换。”

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彼特表示，相比即时转账，这个全新的平台支持多种未来功能，包括二维码（QR Code）付费、要求付费交易及即时扣账等。