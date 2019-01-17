食堂热气触火警·体育馆全场撤离·马羽赛一度中断
2019-01-17 15:58
食堂热气触火警·体育馆全场撤离·马羽赛一度中断
大马羽球超级500赛今日再度出现状况，亚通体育馆警铃因不明原因被触发，体育馆内人员全数“撤离”，导致赛事一度被迫终止。
（吉隆坡17日讯）大马羽球超级500赛今日再度出现状况，亚通体育馆因食堂档口的热气误触火警警报器，馆内人员全数撤离，导致赛事一度被迫中止。
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状况发生于下午约2时45分，当时体育馆内突然出现播报声，指有紧急状况发生，并指示馆内人员全数离场。
Pusingan kedua kejohanan badminton Malaysia Masters 2019 di Axiata Arena tergendala ketika ini selepas amaran kecemasan dikeluarkan oleh pihak stadium.— BERNAMA (@bernamadotcom) January 17, 2019
Pemain dan penyokong di dalam stadium diarahkan mengosongkan kawasan stadium pic.twitter.com/hbLHOmhAaJ
清场了约10到15分钟后，最终证实为误报，观众、球员和工作人员悉数回到体育馆，赛事也于约下午3时继续进行。
大马羽总公关人员随后证实，食堂档口的热气误触了火警警报器，导致亚通体育馆宣佈紧急疏散，比赛被迫暂停。
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文章来源：星洲网·2019.01.17
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