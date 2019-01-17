食堂热气触火警·体育馆全场撤离·马羽赛一度中断 大马羽球超级500赛今日再度出现状况，亚通体育馆警铃因不明原因被触发，体育馆内人员全数“撤离”，导致赛事一度被迫终止。

（吉隆坡17日讯）大马羽球超级500赛今日再度出现状况，亚通体育馆因食堂档口的热气误触火警警报器，馆内人员全数撤离，导致赛事一度被迫中止。

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状况发生于下午约2时45分，当时体育馆内突然出现播报声，指有紧急状况发生，并指示馆内人员全数离场。

Pusingan kedua kejohanan badminton Malaysia Masters 2019 di Axiata Arena tergendala ketika ini selepas amaran kecemasan dikeluarkan oleh pihak stadium.



Pemain dan penyokong di dalam stadium diarahkan mengosongkan kawasan stadium pic.twitter.com/hbLHOmhAaJ — BERNAMA (@bernamadotcom) January 17, 2019

清场了约10到15分钟后，最终证实为误报，观众、球员和工作人员悉数回到体育馆，赛事也于约下午3时继续进行。

大马羽总公关人员随后证实，食堂档口的热气误触了火警警报器，导致亚通体育馆宣佈紧急疏散，比赛被迫暂停。