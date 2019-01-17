意大利超级杯‧祖云8夺冠创历史‧C罗无愧决赛之王 祖云杜斯在本赛季充满争议的意大利超级杯赛中以1比0击败AC米兰，队史第8度夺冠，从而甩开AC米兰成为史上赢得此杯赛次数最多的球队。

凭藉葡萄牙巨星罗那多（中）打入全场唯一进球，祖云杜斯成功在本赛季的意大利超级杯以1比0击败AC米兰，以8次夺冠成为历史赢得此杯赛次数最多的球队。（图：法新社）

（罗马17日综合电）凭藉“C罗”罗那多打入全场唯一进球，“斑马军团”祖云杜斯在本赛季充满争议的意大利超级杯赛中以1比0击败AC米兰，队史第8度夺冠，从而甩开AC米兰成为史上赢得此杯赛次数最多的球队。

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在这场对决前，祖云和米兰皆7次夺冠，因此哪队此番再次夺冠，就将创造新纪录。最终，祖云凭藉葡萄牙巨星C罗在第61分钟破门，继1995、1997、2002、2003、2012、2013和2015年后再度夺冠，书写了全新的历史。

斑马军朝四冠王挺进

另外，祖云在意甲和意大利杯的夺冠次数同样笑傲群雄，而在赢得本赛季第一个奖杯后，斑马军团的四冠王之路正式开启。而在接下来的三个冠军中，祖云要实现意甲8连冠和意大利杯4连冠的机率很大，但能否终结长达23年欧冠冠军荒的魔咒，就得看C罗能否再次发挥关键作用。

这是33岁的C罗第30次代表球会和国家队出战决赛，当中他赢得27个冠军，而在赢得自己生涯首座意大利超级杯冠军后，他在过去5年9次出战决赛皆成功夺冠。

C罗：2019年好的开始

在赛后谈到自己为祖云赢首个冠军时，C罗说：“我很高兴，我的愿望就是以一座奖杯开始2019年。但是，这仅仅是一个开始，我们要一步一脚印，得继续努力赢得下一个冠军。”

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虽然祖云创造历史是最大焦点，但比赛出现的许多争议判罚却在赛后更广受讨论，尤其是人们对于助理视频裁判（VAR）的使用起了争论。

VAR判决再引争议

米兰中场凯西在第73分钟踩踏了祖云中场埃姆雷，主裁班蒂在回看VAR后出示红卡，这个判罚没有问题。但是，祖云后卫桑德罗及后腰马图伊迪此前分别对米兰中场卡斯蒂列霍和后卫卡拉布里亚的踩踏却只得到黄卡，且班蒂也没有回看VAR，这让米兰球迷认为裁判在判罚尺度上存在不一致。

更大的争议出现在比赛结束前，埃姆雷在禁区内放倒米兰后卫安德雷亚‧孔蒂，但班蒂没有任何表示，也没有观看VAR。

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米兰主帅加图索对于比赛所出现的争议判罚感到不满，他质疑了主裁对VAR的使用。