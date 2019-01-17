范纯玮．论猪大哥的亮相机会 2019是己亥年，也是大家所说的“金猪”年，至于“猪大哥”能不能公开露面贺年，我一直都很留意。

2019是己亥年，也是大家所说的“金猪”年，至于“猪大哥”能不能公开露面贺年，我一直都很留意。

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当然，公开场合有没有出现“猪”相关的贺年物件和词语，并不能代表华族的地位，也不能彰显农历新年是否重要。只是，它或多或少能展示一个州属、国家、市或县的多元和谐及包容性。

老实说，我挺羡慕砂拉越子民的。不仅是华人美食中心能制作一头巨型金猪雕像，连旅游局也能以婆罗州大胡野猪为主题制造红包封，迄今没人有异议。

反观马六甲这个多元种族的历史州属，官方暂时没有任何这方面的动作，街道年景布置中也巧妙避开生肖相关的主题、画像或文字。

生肖年是华族的一种传统文化，让农历新年文化更丰富及完整，它与宗教和民族其实是无关的，因为十二生肖就纯粹是一个文化故事或传说，但是千年流传。

这段日子在市场上采访走动，很欣慰看到超市、商店及大型市场都有出售猪年造型的新春饰物，各族走过甚至会走下来多看几眼，或者一些出售猪年装饰的商店，也有友族同胞在店里工作。

种族和谐，是因为互相了解，进而谅解和包容，最终达致和谐及稳定，才有团结的国人和繁荣的国家。

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但是，官方扮演的角色最重要，它能说出政府的立场，引导人民去跟从。

作为一个多元民族、宗教和民族的国家，我们要懂得以更开明、包容及具有智慧地生活，不要整天困在猪、狗、牛和宗教的束缚中，苦了自己也伤了别人。

况且，它只是一个卡通画像，或者一个中文字，没有什么可怕、触犯敏感及伤害他人感受的元素，不是吗？

我总是在想，也许多元种族的包容和谅解，应该建立在“互相”的基础上，而不是“迁就”和“避忌”，这样并不是包容和谅解，只是妥协和逃避。

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多希望，马六甲能有一个开始。