凯恩受伤不打乱计划‧热刺冬窗不引进前锋 托登罕热刺主帅波切蒂诺在接受记者采访时表示，队长凯恩的受伤并不会影响球队冬窗转会的计划。

（伦敦17日综合电）托登罕热刺主帅波切蒂诺在接受记者采访时表示，队长凯恩的受伤并不会影响球队冬窗转会的计划。

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凯恩在英超上一轮对阵曼联的比赛中左脚踝韧带受伤，预计要休养到3月份才能复出。而热刺另一名攻击手孙兴慜也刚好要赶赴阿联酋参加亚洲杯，热刺锋线人手突然变得紧张起来，外界猜测他们将在冬季转会窗口为锋线引入补充力量。

波切蒂诺：给新人机会

《天空体育》消息指出，波切蒂诺承认在接下来的一段时间里凯恩的缺席的确会为球队带来难题，但他表示乐于把机会留给球队的年轻替补球员们。

波帅说：“凯恩的受伤并不会对我们的冬窗转会计划有所改变。我也清楚孙兴慜因为亚洲杯的关系要缺席几周，但现在的环境要想在市场上找到我们真正想要的球员不容易。”

“对于球队里的年轻球员来说，这是一个非常好的机会，他们将得到更多出场机会，可以更好的展示自身实力。某个人的缺席并不能成为球队的借口。接下来，我们将对阵福尔罕和切尔西，我们的心态不变，我们可以击败任何一队。”