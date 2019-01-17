贸消局查9食肆发现．食物菜单价不符罚 马六甲贸消局今日联合甲州卫生局及宗教局前往汉都亚路展开联合突击检查行动，共检查9间饮食店，发现食物售价与菜单价格不相符及卫生等问题。

贸消局官员发现食物的实际售价与菜单价格不相符，已展开对付行动。（图：星洲日报）

（马六甲16日讯）马六甲贸消局今日联合甲州卫生局及宗教局前往汉都亚路展开联合突击检查行动，共检查9间饮食店，发现食物售价与菜单价格不相符及卫生等问题。

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贸消局官员今日也发现其中一家饮食店的食品收费，与菜单价格相差5仙，随后也对该店业者开出罚单，并警告业者勿再犯同样错误。

提醒勿滥用清真认证

甲贸消局执法组主任雅晋表示，配合新一年的到来，该局自本月起，已于甲州各地展开各项突击检查行动，从本月1至13日，共检查了784个单位，确保商家遵守2011年的商品事务法令。

“任何滥用清真认证，企图诱使或混淆穆斯林的业者，一旦有罪，可面对不超过500万令吉罚款，个人可面对不超过100万令吉或坐牢不超过3年，或两者兼施。”

他是今早出席该局突击检查行动后，召开新闻发布会时，如是表示。出席新闻发布会者包括甲卫生局食物安全及品质组主任纳兹鲁及甲宗教局清真管理主任诺哈菲扎等。

他说，滥用或未经许可使用清真认证的业者将抵触相关法令，面对罚款及坐牢的刑罚。民众一旦发现商家违反商品事务或相关法令，可致电热线1-800-886-800或甲州贸消局06-2345822投诉。

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“我们也促请商家遵守贸消部的指示及相关法令，包括替食物标价、出示价格表及根据菜单所列的价格售卖商品。”

接投诉指遭索空碟费

雅晋说，执法单位也接获消费者的投诉，指一些业者甚至向消费者征收额外30仙，作为索取空碟的费用，该局也在执法期间，发现部份业者的食物实际售价与菜单价格不相符，已采取对付的行动。

纳兹鲁表示，该局在今日的行动，共发出5张警告信，涉及的错误包括饮食店不符合卫生指标或员工穿着不符规格等，该局非常重视饮食业者从准备食物到整体卫生的细节，促请业者遵守条例，确保民众吃得安心。

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雅晋（左起）及纳兹鲁突击检查各商家的卫生。（图：星洲日报）