亚洲杯‧48小时内横跨欧亚造2球‧孙兴慜令中国服了 在48小时内参加一场联赛，之后飞行了超过5000公里与国家队会合，然后直接在归队后的第一场亚洲杯首发，但是却能延续火热状态制造2个进球，孙兴慜不愧是亚洲天王。

在48小时内参加一场联赛和经历了超过5000公里的飞行，身心疲惫的亚洲天王孙兴慜仍坚持在对垒中国时首发，结果制造了两个进球，助韩国以2比0取胜，争得盟主出线。图为他向球迷致谢。（图：法新社）

（阿布扎比17日综合电）在48小时内参加一场联赛，之后飞行了超过5000公里与国家队会合，然后直接在归队后的第一场亚洲杯首发，但是却能延续火热状态制造2个进球，孙兴慜不愧是亚洲天王。

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甫踢完英超

战中国意外首发

在周三的本届亚洲杯C组最后一轮小组赛，韩国与中国展开盟主之战，而让人料想不到的是孙兴慜的首发。效力英超豪门托登罕热刺的孙兴慜不到48小时前才与曼联鏖战90分钟，之后立即从伦敦飞往阿联酋，飞行距离超过5000公里，因此中、韩媒体皆认为他不会首发。

不过，韩国主帅本托做出让人意外的决定，孙兴慜首发了，而拖着疲惫身躯的亚洲天王虽然只发挥五成功力，但却成功制造一个点球和送出一个助攻，助队以2比0击败中国，以3仗全胜夺得盟主出线。

包括中国队主帅、中国大部份球迷以及球评家，都为没有发挥100%的孙兴慜服了。

中国16强遭遇泰国

孙兴慜在第13分钟于禁区内带球，造成中国后卫石柯犯规，让韩国获得点球，并由前锋黄义助主罚命中。第51分钟，孙兴慜开角球，金玟哉以头槌将皮球顶入龙门。

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韩国将在16强对垒A或F组的第3名，而中国对垒A组副盟泰国。

赛后，本托透露是孙兴慜自己表示希望出战中国，而孙兴慜对此表示：“与其说体力得到了恢复，不如说我是在比赛过程中逐渐适应了。不管怎样，我不会因今天的胜利感到自满，我会在之后的比赛更加努力。”

C组另一场比赛，吉尔吉斯以3比1击败菲律宾，已确定将以四个成绩最好的小组第3出线，16强的对手是身为东道主的A组盟主阿联酋。

双伊互交白券

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而在D组末轮，伊朗与伊拉克在盟主之战中以0比0握手言和，最终亚洲一哥伊朗凭藉净胜球优势以盟主出线。在小组赛取得2胜1平的伊朗将在16强对垒B、E或F组的第3名，而同样取得2胜1负的伊拉克则将对垒E组正盟。

同组的越南则以2比0击败也门，必须等待E组的黎巴嫩和F组的阿曼进行末轮小组赛后，才确定能否通过四个成绩最好的小组第3出线。