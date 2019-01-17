英足总杯‧兰帕德复制淘汰曼联戏码‧德比郡点杀圣战士 在一场英足总杯第5圈重赛中，兰帕德执教的英冠球队德比郡在0比2落后下2比2战平南安普敦，并在点球大战中5比3获胜晋级第4圈（32强）。

（伦敦17日综合电）在一场英足总杯第5圈重赛中，兰帕德执教的英冠球队德比郡在0比2落后下2比2战平南安普敦，并在点球大战中5比3获胜晋级第4圈（32强）。

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加时赛双方均无建树，点球大战中，德比郡5名球员全部命中，南安普敦的雷蒙德打飞，最终德比郡逆转过关。

去年9月在联赛杯上，兰帕德的球队曾上演相似剧情，面对曼联开场3分钟就丢球，双方在常规时间战成2比2；点球大战中，菲尔琼斯罚丢，德比郡爆冷淘汰曼联。

战胜昔日恩师穆里尼奥后4个月，兰帕德又一次在英超名帅的斗法中笑到最后。南安普敦现任主帅是奥地利名帅哈森许特尔，2016/17赛季曾率领莱比锡夺得德甲亚军。去年12月，他接替马克休斯执教南安普敦，此前率队3比2战胜阿申纳、0比0逼平切尔西，成功逃离了降级区。

枪手第4圈硬碰曼联

虽然在淘汰南安普敦的比赛中存在VAR争议，但结局已定，曾代表切尔西夺得4届足总杯冠军的兰帕德赛后表示：“我为球队感到高兴。球员们很努力，表现得很有勇气。”

这场重赛结束后，足总杯第4圈对阵形势完整出炉，有多场英超球队之间的对决，焦点战无疑是阿申纳硬碰曼联，曼市与托登罕热刺都抽到英超对手伯恩利和水晶宫。