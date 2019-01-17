联储局褐皮书：企业对经济前景．乐观程度下滑 美国联储局公布褐皮书经济报告，称企业近几个月来较不乐观；这项报告，为Fed主席鲍威尔“耐心”升息的鸽派说法提供依据。

（华盛顿17日讯）美国联储局公布褐皮书经济报告，称企业近几个月来较不乐观；这项报告，为Fed主席鲍威尔“耐心”升息的鸽派说法提供依据。

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褐皮书报告指出，尽管经济前景总体乐观，但许多地区表示企业人士不那么乐观，因“金融市场波动性上升、短期利率上升、能源价格下跌以及贸易和政治不确定性上升”。

鲍威尔曾表示，他密切关注这些由各地汇整的说法，以便评估经济走向。

Fed去年四度升息，但由于通膨尚未出现达到2%目标的迹象，且市场对于股市动荡，贸易政策和全球经济成长放缓的疑虑升高，鲍威尔表示今年对升息将采取“耐心”态度。

美国政府关门进一步威胁到经济成长之际，Fed员的意见呼应了鲍威尔的说法。

达拉斯联准银在报告中表示，“前景明显不如前一次报告乐观”；该行总裁卡普兰二建议，应暂停升息一两季，厘清经济状况。

提到政府关门影响的是芝加哥联准银，该行表示，由于农业报告发布速度放缓，农民和其他人正面临更大的不确定性，补贴受关税冲击农民的作业，也因政府关门而中断。

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其他银行提及政治和政治不确定性的负面影响，但并未具体阐述。

褐皮书另外指出，物价增幅温和至适度，一些地区称高关税推高了成本；各地区劳动力市场收紧，企业不易招聘各种技能水准的劳工，薪资成长整体上适度。

牛津经济研究院美国宏观经济主管GregoryDaco表示，尽管最新报告显示企业对衰退的疑虑升高，但经济前景仍乐观。