清真米粉不清真？贸消部：旧闻再传 旧闻再传！社交媒体流传一组照片，指一家不获清真食品认证的米粉厂，在包装上印有清真寺图案企图混淆穆斯林，对此，贸消部强调，这是2014年的旧闻，当时已采取查封行动。

网民在社交媒体再传旧闻，指责一家不获清真食品认真的米粉生产公司使用印有清真寺图案的包装，企图混淆穆斯林。

（八打灵再也17日讯）旧闻再传！社交媒体流传一组照片，指一家不获清真食品认证的米粉厂，在包装上印有清真寺图案企图混淆穆斯林，对此，贸消部强调，这是2014年的旧闻，当时已采取查封行动。

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用户名为“马来穆斯林的产品与服务”的脸书账号在本月12日上载多张万隆米粉有限公司的图片，指责该厂家不获清真食品认证，却使用印有清真寺图案的包装。

“使用清真寺图案的米粉。（但是）不是穆斯林所制造。为什么不放寺庙的图案呢？那样才够‘旺’。如果你是穆斯林，请转发这则帖文，让这个商家关闭吧。”

国内贸易及消费事务部执法单位较后在脸书上帖文针对此事作出回应，强调这是一项旧闻。

帖文指出，大马伊斯兰发展局（JAKIM）早在2014年已经证实，这间公司所出产的米粉未获得清真认证，只是在包装上使用了自制的“清真标志”，即清真寺的图案，然而，此包装抵触了2011年商品事务法令及2011年商品事务（清真认证与标志）法令。

米粉公司曾遭遇火灾

“我们留意到近日社交媒体流传有关这间米粉厂的帖文，网民质疑该公司产品的清真认证。这间米粉厂被查封的不久后，即遭遇火灾。这是旧闻。”

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位于隆市怡保路7英里路万隆米粉有限公司曾于2014年6月因卫生和清真标志问题而遭卫生局查封，不久后便遭遇火灾。米粉厂业者陈金木当时指出，他曾多次申请清真食品认证商标，但是不获当局批准。