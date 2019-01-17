美国12月房屋销量跌近11% 2018年12月份美国住房销售大幅下滑，而价格轻微上涨，价格年比涨幅是上一轮住房市场崩盘于2012年结束以来最小。

（华盛顿17日讯）2018年12月份美国住房销售大幅下滑，而价格轻微上涨，价格年比涨幅是上一轮住房市场崩盘于2012年结束以来最小。

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价格涨幅仅1.2%

6年来最低

根据不动产经纪商Redfin发布的数据，12月份住房价格中值为289,800美元，涨幅为1.2%，是2012年3月以来的最低单月涨幅。销量下降近11%，是2016年以来最大月度跌幅。以前热络的大都会地区正在快速降温，其中加州圣荷西的房价下跌了7.3%。

美国住房市场持续多年上涨，买家为有限的供应而相互竞争。然而目前，随着库存开始增加，买家不急于完成交易，房地产市场正在走向疲软。去年抵押贷款利率大幅上升，更是加剧了住房市场潜在的负担能力问题，导致火热的竞价时代结束。

Redfin首席经济专家Daryl Fairweather表示，这就像是超速时踩刹车，价格不可能年复一年的比工资成长更快。

1月NAHB住房市场指数

3个月以来首升

由于借贷成本下降，美国1月份住宅建筑商的信心上扬，为3个月以来首次上升，显示即使整体行业仍处于放缓状态，未来一年住房市场仍可能会回稳。

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周三公布的数据显示，1月份全美住房建筑商协会（NAHB）/富国银行住房市场指数上升至58，之前一个月的数据创下3年低点56。经济专家的预测中值是1月份数据维持在56的水平不变。