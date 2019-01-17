硬脱欧恐掀添乱．英国企业发警告 英国等国的商业领袖周三警告称，如果英国不能通过脱欧协议，将面临灾难性的失业和港口混乱局面，加大对政界明确方向的压力。

（图：法新社）

（伦敦17日讯）英国等国的商业领袖周三警告称，如果英国不能通过脱欧协议，将面临灾难性的失业和港口混乱局面，加大对政界明确方向的压力。

广告

英国议会周二以压倒性优势否决了英国首相梅伊的脱欧协议，此举将引发政治动荡，可能导致英国无序脱欧，甚至逆转2016年的脱欧决定。

从海底隧道营运商Eurotunnel到苏格兰威士忌酿造商，各公司纷纷呼吁政府果断采取行动，并就无协议脱欧的影响发出警告。

“考虑到其破坏性，福特汽车仍然认为无协议脱欧是最不可能出现的结果，但我们认识到，日前的投票过后，形势存在高度不确定性。”该公司首席财务官Bob Shanks称。

“我们敦促英国政府和议会共同努力，以避免无协议硬脱欧……这样的局面将对英国汽车业和福特在英国的制造业务产生灾难性影响。”Shanks补充说。

大众汽车在电邮中表示，其英国部门已经做了额外的预防措施，将新车库存停放在其几个进口中心内部或附近，另外也预先增加了零部件的库存。

货运物流企业预计

边界出现混乱

广告

货运与物流企业预计边界将出现混乱，丹麦货运公司DSV首席执行员Jens Bjorn Andersen表示，如果海关对通过英吉利海峡的每一辆卡车进行查验，可能造成车辆排起130公里的长龙。

德国的化学和制药业协会（VCI）呼吁要有过渡期间的解决方案，尤其是要能确保药品的供应。