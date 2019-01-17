交易5万以上被监控？．支付宝：假消息 社交媒体流传，从2019年1月起，凡在支付宝和微信交易5万人民币或以上，转账20万人民币或以上将会受到中国人民银行的可疑监控的消息，引起人们恐慌，支付宝日前及时辟谣，确认这是假消息。

（八打灵再也17日讯）社交媒体流传，从2019年1月起，凡在支付宝和微信交易5万人民币或以上，转账20万人民币或以上将会受到中国人民银行的可疑监控的消息，引起人们恐慌，支付宝日前及时辟谣，确认这是假消息。

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支付宝在微博上解释，上述措施是针对反洗钱，一天内现金交易超过5万人民币才要报备，但是支付宝并没有现金交易，所以大家不必惊慌。

一天达50万人民币才须上报

支付宝说，对于大额交易监控，需要达到一天50万人民币才要事后报告，并且此做法在银行体系已实行多年，因此担忧自己支付会受到限制，以及个人隐私问题的用户可以放心了。

“此措施是针对利用支付通道进行洗钱等违法行为，实施后支付机构需要报告相关交易，对个人正常使用基本不会受到影响。”

中国淮南网警巡查执法在微博表示，该措施起源于去年7月中国央行发布的一条《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，文中说，在2019年1月1日起实施个人单天交易5万人民币，转账20万人民币以上者将受央行可疑监控。

根据该《通知》要求，2019年1月1日起包括微信支付，支付宝等在内的非银行第三方支付机构，必须把这些交易情况上报。

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“首先是当日单笔或者累计交易人民币5万元或以上的现金收支；其二，非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元或以上的款项划转；其三，自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元或以上的境内款项划转；其四，自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元或以上的跨境款项划转。”