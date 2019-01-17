西班牙杯‧马体会出局‧皇马尴尬晋级 皇家马德里遭遇赛季第10场失利（32战10负），近20年最差！

（马德里17日综合电）皇家马德里遭遇赛季第10场失利（32战10负），近20年最差！

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皇马近20年最差战绩

带著首回合3比0的领先优势，皇马以残阵出征西班牙杯，结果再次败下阵来。面对西甲保级队雷加利斯，皇马在客场0比1告负，在本赛季32场比赛中已经输掉10场，超越上季全年（9场）。《马卡报》指出，皇马创下了本世纪以来的同期最差战绩。

若非皇马门将纳瓦斯连续扑出险球，分差可能更大。赛季迄今，皇马32战只有10场零封，丢37球是西甲所有球会中第2多的，此役又被保级队射门21次。

索拉里得罪伊斯科

战绩欠佳，皇马主帅索拉里还得罪大腕，伊斯科下场时直接给主帅脸色看。

第68分钟，他走过索拉里身边根本不理会主帅，将帅全程无交流，仍成舆论关注焦点。

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此役是索拉里时代18战以来伊斯科第3次首发，基丹时代他虽非绝对主力，但首发比例也保持5成上下；洛佩特吉时代，伊斯科亦是宠儿之一，现在到索拉里手里却每踢6场才1次首发，还无法打满90分钟。

目睹伊斯科下场时“脸臭臭”，塞尔电台感叹：“索拉里在尽一切可能让伊斯科在1月31日（转会窗关闭）前离队”，道出两人之间的关系多紧张。

索拉里是21世纪并列第4快吞下第4场败局的皇马主帅，执教18战已负4场，等于基丹执教前58场总和。索拉里赛后表示：“这是一场弱势的表现，我们进入了下一轮、一些需要参赛的球员有机会上阵，但我们踢得不好。”

这也是皇马首次在雷加利斯主场布塔克球场落败（之前5战全胜），雷加利斯是勒万特之后本赛季第2支先后击败皇马与巴塞的球队。虽然最终皇马仍然晋级，但过程有点尴尬。

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希罗纳凭客场进球气走马体会

另一方面，马德里体育会一度在落后下将比分改写为3比2，但敦比亚的进球最终帮助希罗纳凭客场进球多得以晋级，双方战成总分4比4，马体会意外无缘西班牙杯8强。

塞维利亚则顺利晋级，在主场0比1输给比尔巴鄂，最后仍以总比分3比2胜出。