澳网‧淑薇32强硬碰大阪直美‧亚洲名将之战 被誉为“日本小威”的第4种子大坂直美在澳网女单次轮击败世界排名第78的斯洛文尼亚好手齐丹塞柯，晋级32强首度与台湾一姊谢淑薇交手。

（墨尔本17日综合电）被誉为“日本小威”的第4种子大坂直美在澳网女单次轮击败世界排名第78的斯洛文尼亚好手齐丹塞柯，晋级32强首度与台湾一姊谢淑薇交手。

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大坂直美今日是以6比2、6比4取胜，她全场发出6记ace球（发球直接得分）和17个制胜分，一发得分率高达82%。

她去年在美网决赛击败美国名将“小威”塞莉娜．威廉斯，夺得首座大满贯赛女单冠军。

世界排名第28的谢淑薇今日对垒德国的西格蒙德，最终以6比3、6比4取胜。

官网误植国旗

在谢淑薇获胜后，澳网的官方推特第一时间向她祝贺，但却误植中国的五星旗，随后官方紧急删文，改换台湾旗帜，但之后又第二度删文，最后再发一篇未放任何旗帜的文祝贺谢淑薇。

前世界第一的捷克好手卡罗丽娜．皮索娃今日克服慢热开局，以4比6、6比1、6-0逆转击美国选手布伦格尔，有惊无险挺进32强。她赛后表示：“这场比赛可以说是甚么元素都有了，包括几次破发和不少精彩的回合，我也犯了一些糟糕的错误。对手在底线的防守能力特别强，有时候我真的很难拿分，但很高兴最终能够反败为胜。”

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而昨晚的深夜大战，俄罗斯名将莎拉波娃以6比2、6比1击败瑞典选手彼得森，晋级32强挑战丹麦的卫冕冠军沃兹妮雅琪，两人将上演一场攻防对决。