写逾2年最大跌幅．狮城12月出口跌5.7% 由于电子和非电子出口双双滑落，新加坡2018年12月份非石油出口呈现下跌局面，表现不如市场预期。

（新加坡17日讯）由于电子和非电子出口双双滑落，新加坡2018年12月份非石油出口呈现下跌局面，表现不如市场预期。

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新加坡国际企业发展局公布的数据显示，经季节性因素调整后，12月份非石油出口较前月下滑5.7%。此前经济专家的预估中值为月增3.0%。11月份数据由初报的月减4.2%，修正成为月减4.3%。

按年萎缩8.5%

与2017年同期相较，12月份非石油出口萎缩8.5%，经济专家预估值为上扬2.0%。11月份的非石油出口数据由初报的年减2.6%，修正成为年减2.8%。

这份数据显示，12月份电子出口较2017年同期减少11.2%，个人电脑和半导体等产品的出口，都出现20%以上的跌幅。

非电子出口也因为专业仪器、医药和化工等领域表现疲弱，同比下滑7.4%，其中药品出口较去年同期下滑26.8%；石化产品出口较去年同期减少3.5%。

不过，去年12月的非石油转口贸易，同比上扬7.2%。在新加坡10大贸易市场中，除了美国、中国和香港，新加坡对其他市场的贸易都出现萎缩，其中对欧盟、韩国和马来西亚的贸易，下跌尤其明显，其中对欧洲出口年减28.7%。新加坡对中国和美国出口分别上扬15.4%和31.1%。

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总商品贸易方面，12月上扬1.6%，主要来自进口增长6.1%的推动。

ING集团表示，新加坡可能下修2018年全年国内生产总值（GDP）数据。新加坡本月初曾表示，受制造业萎缩影响，去年第四季的经济成长表现将落后预期；此番发言加深了美中贸易战将波及新加坡2019年经济成长的担忧。