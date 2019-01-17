恶作剧网站乱传．美女足运动员哈姆没逝世 美国女足传奇运动员米娅哈姆逝世，得年46岁？这是个恶作剧新闻。

网民以米娅哈姆逝世为题材制作恶作剧新闻，并在社交媒体上分享。

（八打灵再也17日讯）美国女足传奇运动员米娅哈姆逝世，得年46岁？这是个恶作剧新闻。

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社交媒体近日流传美国女足传奇运动员米娅哈姆逝世的新闻，引起哈姆粉丝的关注与争议。

该新闻报道指出，米娅哈姆是因冠状动脉里的支架断裂，而在家中逝世。

“她的丈夫诺玛在家中浴室发现她不省人事。医护人员来到后，诊断出哈姆在一个小时前逝世。”

该报道附上米娅哈姆的生平经历，指她是美国女足的真正传奇，分别在1996和2004年的奥林匹克运动会中夺冠，同时也是1991和1999年世界杯的冠军；报道也上载了米娅哈姆亲吻奖杯的图片。

根据美国事实查核网站Snopes报道，这篇误导性的假新闻出自React365网站；React365网站是个恶作剧网站，能让用户透过制定好的框架和蓝本编写故事，制造假新闻。

用户在此网站上，只需填写标题、故事简介及选择图片，就能制造出假新闻，在社交媒体上分享与流传。

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该网站声明，这只是个娱乐性质的网站，让用户制造幽默的玩笑故事，不该被严肃看待及作为资讯来源。

交叉检查杜绝假新闻

Snopes报道提醒读者分别此类恶作剧假新闻的方式，即一旦发现可疑的消息，就必须浏览其他值得信赖的主流媒体网站，以进行交叉检查。

“米娅哈姆是美国运动领域里的佼佼者，若她真的逝世，各大媒体势必刊登相关报道。若没有，则很可能是假新闻。

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“另外，这则恶作剧的假新闻中有许多错字及语法错误，这些都透露了消息的真实与可靠性。