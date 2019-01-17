ABL‧罗树辉平单场三分纪录庆生‧猛龙3年来首获3连胜 “寿星公”罗树辉三分球6投5中，追平了个人单场纪录，帮助西港马来西亚猛龙作客94比86力克泰国莫诺吸血鬼，自2016/17赛季以来首次拿下3连胜。

（泰国‧曼谷17日综合电）“寿星公”罗树辉三分球6投5中，追平了个人单场纪录，帮助西港马来西亚猛龙作客94比86力克泰国莫诺吸血鬼，自2016/17赛季以来首次拿下3连胜。

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昨天（16日）进行的东南亚篮球联赛（ABL），猛龙对阵吸血鬼赢球之后，战绩来到5胜3负，在积分榜上暂时升上第3，仅次于卫冕冠军菲律宾火焰（6胜2负）与越南西贡热火（8胜4负）。

罗树辉三分球6投5中迎来而立之年的罗树辉三分球6投5中，得到19分，连续3场得分上双，这是其生涯最佳表现之一。另外，猛龙洋将谢泼德打出“大三元”，得到32分16篮板11助攻。

上半场，莫诺吸血鬼领先4分。下半场，虽然猛龙一度被拉开8分差距，但球队再度展示韧性，在谢泼德的带领下打出一波19比4的高潮，三节打完一举反超前（68比61），最终净胜8分反客为主。

王钟汉因为生病没随队前往泰国，但少了新加坡新星的猛龙并未折损进攻火力，全场4人得分上双，除了谢泼德与罗树辉之外，队长埃弗斯利19分外加8篮板5助攻，上半场因犯规麻烦只打了6分钟的埃格武全场贡献10分。