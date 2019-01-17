澳网‧捍卫决胜盘最高胜率‧锦织圭抢十挫卡罗维治 亚洲一哥锦织圭在周四的澳网男单次轮再次战至决胜盘，这是他连续两轮战至决胜盘，最终凭藉抢十的胜利险胜克罗地亚发球机器卡罗维治，而瑞士的前赛会冠军华林卡在焦点战中遭加拿大的拉奥尼奇抢七逆转，无缘晋级32强。

亚洲一哥锦织圭在澳网男单次轮再次战至决胜盘，他最终凭藉抢十的胜利力挫克罗地亚发球机器卡罗维治，成功晋级32强。（图：法新社）

（墨尔本17日综合电）亚洲一哥锦织圭在周四的澳网男单次轮再次战至决胜盘，这是他连续两轮战至决胜盘，最终凭藉抢十的胜利险胜克罗地亚发球机器卡罗维治，而瑞士的前赛会冠军华林卡在焦点战中遭加拿大的拉奥尼奇抢七逆转，无缘晋级32强。

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身为赛会8号种子锦织圭连续两轮陷入5盘苦战，这名日本名将最终以6比3、7比6（6）、5比7、5比7、7比6（7）的比分险胜卡罗维治。卡罗维治全场狂轰了60个ace球（发球直接得分），锦织圭在前两盘比赛中并未被破，然而卡罗维治后程发力，分别在第3和第4盘的关键第11局中破发。

不过，锦织圭是公开赛时期以来最高决胜盘胜率的选手，最后成功拿下了胜利，晋级32强对垒葡萄牙的索萨。他在赛后说：“这真的很不容易，尤其是当你连续3次接发球都没能成功，那很让人沮丧。

但是，我的专注力保持得很好，第三和第四盘真的很难熬，有两局我该拿却没拿下来，让他赢下这两盘，第五盘我必须重整旗鼓。”

而谈到被对手狂轰ace球，锦织圭幽默表示“这是我一整年的ace了。”

拉奥尼奇抢七力退华林卡

拉奥尼奇与2014年冠军华林卡鏖战4个多小时，最终在抢七先输一盘的情况下连赢后来三个抢七，以6比7（4）、7比6（6）、7比6（13）、7比6（5）的比分逆转。

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接下来，拉奥尼奇将在32强对垒法国的双打好手赫柏特，后者以6比2、1比6、6比2、6比4击败去年赛会四强的韩国选手郑泫。

而在昨晚的32强，保加利亚名将迪米特罗夫以6比3、6比7、6比3、7比5击败乌拉圭的卡瓦茨，32强将对垒墨西哥的法比亚诺。