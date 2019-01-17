彭水供2300万贪污案．12人获保外将被控 日前在反贪污委员会“清洗行动”（OpsCuci）下落网，涉嫌彭亨州水供服务公司（PAP）价值2300万令吉工程贪污滥权的高官、官员及承包商12人，在延扣6天后期满，今天全部在反贪污委员会的担保下获得释放。

5名涉案承包商带离法庭扣留室乘坐2辆轿车离开法庭。（图：星洲日报）

（关丹17日讯）日前在反贪污委员会“清洗行动”（OpsCuci）下落网，涉嫌彭亨州水供服务公司（PAP）价值2300万令吉工程贪污滥权的高官、官员及承包商12人，在延扣6天后期满，今天全部在反贪污委员会的担保下获得释放。

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根据了解，反贪会将会把涉嫌贪污滥权的人士提控上庭，控状已准备就绪，目前等候总检查署指示。

涉案的高级官员多达7人，其中一人更是任职于彭亨水务管理公司，拥有拿督头衔的首席执行员。落网的承包商当中，也包括担任公司行政人员者，他们是基于未经过招标程序，只通过直接谈判的方式获得垄断彭亨州水供服务公司所有工程而被捕。

今早第二度遭反贪委会延长扣留4天至本星期五，以配合当局更深入的调查。此外，当局昨天也另外逮捕了5名新嫌犯，其中3人为官员，2人为承包商，他们今早与其他7名嫌犯一同带到关丹法庭，申请延长扣留4天至本星期四，以配合此案调查涉案高级官员达7人，如今嫌犯人数已增加至12人。

反贪委会于今早9时30分，以4辆黑色轿车分别把这些年龄介于30至60岁的嫌犯，从彭州反贪委会扣留所押送到关丹法庭，他们都身穿橙色扣留服。

截至上午10时许，反贪会先把彭亨水务管理公司的7名官员包括首席执行员带出法庭扣留室，乘坐2辆轿车离开。

衣服掩脸避镁光灯

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众人在完成获释手续后，由多名代表律师及相信是家属成员的陪同下，缓步离开法庭拘留室，并在发现摄记守候时，以衣服掩盖脸部。

反贪委会是援引2009年反贪污法令第17（a）条文展开调查。

根据《2017年总稽查司报告》，彭州水务管理公司自2015年开始，连续3年蒙受亏损高达1亿1455万令吉。此问题皆因该公司运作欠缺妥善管理，令财务表现不稳定及运作成本暴涨。