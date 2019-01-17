贴文指责赛沙迪‧伊芬遭千夫所指 大马著名铁饼选手伊芬因在社交媒体Instagram贴文指责大马青年与体育部长赛沙迪，而遭到千夫所指。

（吉隆坡17日讯）大马著名铁饼选手伊芬因在社交媒体Instagram贴文指责大马青年与体育部长赛沙迪，而遭到千夫所指。

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伊芬是在昨日透过个人Insta贴文质疑赛沙迪，指责他先是解散原有的领奖台计划，随后终止在过去6年带领他连破全国纪录以及赢得3届东运会金牌与亚锦赛银牌的功勋教练的合约。此外，他还表示最令他愤怒的是，他买了机票后，却不获得出国集训。

斥部长阻他出国训练

他直接询问部长：“部长，可否问你，你要求运动员要拿出成绩，但你却终止我教练的合约，而现在我自己出钱聘请了教练，而你却告诉我，我没有教练，所以我出国集训的计划不获批准。可否向我解释，这是部长所提倡的‘年轻的力量’？部长，你在体育的愿景和使命是甚么？”

伊芬此贴一出，引起轩然大波，尽管赛沙迪本饮并未率先以及直接做出回应，但国家体理会总监阿末沙巴威以及大马田径总会会长拿督卡立，都相继指责伊芬错怪赛沙迪，并认为他身为国家栽培的运动员，通过社媒发表没有根据的指责，不但失言且有辱其身份。

阿末沙巴威：各相关单位一致决定

阿末沙巴威是通过国家体理会发表文告回应伊芬，文告中主要解释，伊芬所指责的一切，并非由赛沙迪个人能决定的，而是经过国家体理会、大马田径总会、大马奥理会以及青体部各方的讨论后，所做出的安排与决定。

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阿末沙巴威在文告中强调对伊芬的言论感到非常失望，他解释，关于终止伊芬教练佩特洛维奇的合约，是以上所提各方经过讨论后决定的，这决定主要是依据伊芬在2018年全年表现做评估，尤其是他在2018年共运会和亚运会的表现。

此外，文告中也指出，伊芬本意也想换教练，只是他不想亲自向对他有恩的教练开口，否则，何以他那么迅速就能找到新的教练。

而对于伊芬建议顾用新的教练（捷克的布加，64岁），国家体理会与大马田总经过讨论后，希望伊芬能与其他大马选手在中国籍教练顾原的指导下训练，却遭到伊芬的拒绝。

而国家体理会也想趁机先了解布加的背景与能力，不希望仓促做决定聘请教练。

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伊芬要求出国集训资料不详而遭拒

至于伊芬指责不批准他到欧洲（捷克）集训一事，对他很不公，阿末沙巴威也解释，这是因为考虑到伊芬在选择冬天飞往欧洲集训，不合情理，而需要重新评估与考量。毕竟，欧洲冬天不适合户外训练，伊芬此行也没有相关计划、训练基地的资料以及捷克当局的公函。

因此，经过讨论后，国家体理会与大马田总决定先与伊芬再讨论及研究，才做出决定。

拿督卡立则大发雷霆，指责伊芬在社媒失言是冲动的行为，而他以这方式指责赛沙迪也是不恰当的，因为所有决定都是涉及田总决定，而非部长。