大马泰拳新星征马尼拉站‧马穆迎战铃木博昭 ONE冠军赛将在1月25日于菲律宾首都马尼拉举办“ONE：龙跃云津”的格斗赛事，而作为当晚的焦点战，蝇量级世界冠军艾乌斯塔奎奥将对垒老对手莫赖斯，另外也有大马泰拳新星马穆将对垒日本铃木博昭的雏量级赛事。

大马22岁的泰拳新星马穆（右）在去年12月份击败希腊的马力诺斯后，实 力受到one冠军赛认可，即在一个月后又被安排在马尼拉站比赛。

（吉隆坡17日讯）ONE冠军赛将在1月25日于菲律宾首都马尼拉举办“ONE：龙跃云津”的格斗赛事，而作为当晚的焦点战，蝇量级世界冠军艾乌斯塔奎奥将对垒老对手莫赖斯，另外也有大马泰拳新星马穆将对垒日本铃木博昭的雏量级赛事。

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作为ONE雏量级的泰拳手，马穆在去年12月份的比赛中大放异彩，他在面对“希腊炸药”马力诺斯时尽管遭到对手咄咄逼人的进攻，但却把握恰当的时机做出肘击。被击倒的马力诺斯在起身后无法找到状态，马穆趁势以接连组合进攻再次击倒对手，成功取胜。

马穆意外获得ONE安排

对于新一年的赛程，22岁的马穆显得信心十足，他希望获得个人第32场胜利，同时代表大马在ONE冠军赛的赛场迎来爆发。他说：“对于能够在一个月之后就再次得到ONE冠军赛的比赛安排，让我颇感意外，另一方面这也体现ONE冠军赛对我的认可。尽管这是我首次前往马尼拉比赛，但我仍期待以最好的表现回馈我的家人、团队和热爱格斗的朋友们。”

注意到马穆才华的ONE冠军赛在马尼拉为他安排了一个强大的挑战者——铃木博昭，后者在去年11月份的马尼拉站拿出令观众们印象深刻的表现，他与对手丹尼拉在踢拳规则下大战三个回合。两位选手的进攻动作流畅，均打出高质量的组合重击，而铃木最终在获得一致判定下取胜。

面对这样难缠的对手，马穆需要展现足够的耐心和更强的取胜欲望。