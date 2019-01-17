党员威胁：“你回头我退党”．6国议员拟返巫统遇阻 要吃回头草不易？被传有意重返巫统的6名前巫统国会议员“回头路”阻力重重。

（八打灵再也17日讯）要吃回头草不易？被传有意重返巫统的6名前巫统国会议员“回头路”阻力重重。

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在传出6名早前退出巫统的国会议员有意重返巫统后，巫统最高理事拿督洛曼证实确有此事，但该党仍未接到他们重新入党的申请，同时他们的重返之路面对党内极大的阻力，甚至有党员威胁若党接收这批人，他们要退党。

“我被党领袖告知这6人确实有意重返巫统，但代主席拿督斯里莫哈末哈山告诉我们他还没有收到信函。”

洛曼证实，有意要重回巫统的6名国会议员分别是拉律国会议员拿督斯里韩沙再努丁、乌鲁登嘉楼国会议员拿督罗索华希、丰盛港国会议员拿督阿都拉迪夫、打昔牛汝莪国会议员拿督沙布丁、沙白安南国会议员拿督莫哈末法西亚及丹那美拉国会议员拿督斯里依克玛尼希山。

他对星洲日报说，前首相拿督斯里纳吉已经在上一次的最高理事会被委为党顾问，而纳吉已经全马跑透透和巫统巫部、州级、国会议员及退党的国会议员会面。

需向党员解释才做决定

洛曼说，党还没有讨论如果这6名国会议员重新入党会否被采取纪律行动，但党内的阻力确实蛮大，所以党需要讨论并向党员解释后，再决定是否重新接纳这批人。

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对于早前盛传会退出巫统的前副主席拿督斯里希山慕丁，洛曼表示对方已经见过纳吉、主席拿督斯里阿末扎希及莫哈末哈山，已经保证会继续留在巫统了。