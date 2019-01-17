从跳水跨界唱上南宁春晚‧张俊虹感觉有点奇妙 在娱乐界，歌手、演员与主持人之间跨界已经是司空见惯，而从跳水选手跨界当歌手，算是罕见的事。

张俊虹（右二）与众歌手在预录的南宁国际春晚演出，左为邀请她参与《路》EP录制以及上春晚的大马音乐人兼歌手李吉汉。（张俊虹脸书照片）

（吉隆坡17日讯）在娱乐界，歌手、演员与主持人之间跨界已经是司空见惯，而从跳水选手跨界当歌手，算是罕见的事。

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大马跳水世界冠军张俊虹，日前提前飞往中国南宁，为南宁电视台录制南宁国际春晚节目，在台上秀歌喉演唱歌曲，让人发现到，原来张俊虹不仅能在空中展现力与美的各种腾空、翻滚等动作，还拥有一把不错的嗓音！

而张俊虹在接收《星洲体育》专访时，还表示如果有邀约再当客患歌手，她并不排除尝试。不过，当被问及是否考虑当歌手时，她表示因有自知之明，不敢考虑。

机缘巧合抱着玩玩心态试试

28岁的张俊虹对《星洲体育》叙述自己如何在机缘巧合下跨界唱到南宁春晚一事，她说：“当时我因受伤还在休养中，时间有些充裕，比较空闲，李吉汉（大马音乐人兼歌手）也知道我在休养中，他在数个月前就邀我客串合唱两首歌。因为我们彼此认识的，刚巧他在制作歌曲，而他与南宁电视台也有合作。”

“就这样，我抱着玩玩的心态，试了录音。这张专辑名称是《路》，是一张EP合辑，一共有5首歌，《路》是主题曲，这个合辑我客串了两首歌，分别是《路》和《颂》。

这次参与录制专辑，纯粹是因缘巧合。”

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上台那刻担心唱不好连累别人

对于自己首次客串当歌手以及唱上春晚舞台，有甚么感觉以及体验时，俊虹表示：“这一次算是跨界吧，就从运动员来到当一个小小的客串歌手，感觉有点奇妙，我要感谢PH Music和专辑制作人。”

“这次真的体会到不一样的东西，平时我代表马来西亚到处参加比赛，这次代表马来西亚在舞台上表演，有不一样的体验和经验，挺好玩的。上台表演原来是这样的感觉，但我并没有感到紧张，只是担心会唱不好连累其他人。”

俊虹补充说：“这次参与蛮感动的，遇到很多不一样的人和其他本地歌手。而且这次表演算是国际化的，据悉有来自13个国家的歌手和主持人参与。”

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当记者称赞俊虹在《路》这首歌里唱得很好听时（Chorus第一把女歌声），她谦虚地表示：“额...就很普通啊。”

不敢考虑当歌手，因为…

对于未来如果再有邀约，她表示不排除试一试，但当被问到是否想当歌手时，她说：“不敢考虑，因为我有自知之明，哈哈！”

俊虹也更新了她恢复的进展，她表示目前恢复进展顺利，但即便康复了，也还不能马上就能跳水，“需要时间吧，毕竟停了一段时间。”