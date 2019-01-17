2012至2018年8月生产·宝腾将相 换气囊充气机 宝腾宣布为所有宝腾将相车款提供保修，为顾客更换安全气囊充气机。

（雪兰莪．八打灵再也17日讯）宝腾宣布为所有宝腾将相车款提供保修，为顾客更换安全气囊充气机。

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宝腾今日在文告中说，受影响的是产于2012年至2018年8月的车子，宝腾将会致函所有车主安排维修。

宝腾副首席执行员拿督拉兹夫表示：“车主的安全是宝腾的重要责任。所有宝腾将相车主将会获得通知，并建议他们联系指定的服务中心，预订时间更换乘客座位的安全气囊。

“在2018年8月31日生产的汽车则不受影响。这项安全气囊充电器的更换程序大约需时1个小时，宝腾会承担所有费用。”

文告说，本田汽车此前宣布召回本田雅阁（Honda Accord），以更换乘客座位的安全气囊充气机，鉴于宝腾将相是根据本田雅阁为基础建造，宝腾跟进采取防范措施。

文告指出，这项保修计划是一项全球措施，为所有配置高田（Takata）汽车安全气囊的车款进行维修和替换。此行动是配合美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布的最新缺陷信息报告（DIR），要求更换乘客座位的安全气囊充气机。总共有6,432辆宝腾将相受影响。

文告说，宝腾的广大顾客可以安心，除了宝腾将相涉及其中，其他宝腾车款使用不同的安全气囊供应商，所以不会受到影响。

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如有任何疑问或需援助，顾客可以联络宝腾客户服务热线1-800-888-398或电邮致[email protected]。