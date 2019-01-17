律师父子骗原住民卖地钜款案．上诉庭驳回上诉谕还钱．律师父子须赔偿原住民 因滥用原住民卖地所得购买57间公寓，上诉庭谕令一对律师父子及其律师楼，必须悉数归还所有款项！

（布城17日讯）因滥用原住民卖地所得购买57间公寓，上诉庭谕令一对律师父子及其律师楼，必须悉数归还所有款项！

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以丹斯里依德鲁斯、拿督杨惠婵和拿督哈斯纳组成的上诉庭三司，今日一致驳回卡纳瓦吉（74岁）、迪纳斯（41岁）和其律师楼所提出的上诉。

法官杨惠婵在发表判词时说，上诉庭在检视了一切提呈上庭的文件和证据后，一致认为卡纳瓦吉和迪纳斯确实滥用了原本应支付给原住民的赔偿金。

滥用款项购57公寓

新山高庭是在2000年宣判雅贡峡原住民可因柔州政府征地而获赔偿3855万4111令吉，其中2200万令吉将存入雅贡峡基金会，另外的1655万4111令吉则由卡纳瓦吉和迪纳斯的律师楼掌管，并在扣除了律师费后，把余额交还原住民。

不过，授权掌管信托基金的律师父子却把这笔巨款占为己有，滥用部份款项，即700万令吉购入27间银行拍卖的公寓，并使用27间公寓的出租所得购入了另30间公寓，所有的公寓皆位于吉隆坡武吉克拉末一带，且注册在两父子名下。

原住民在整起事件东窗事发后入禀高庭喊告，高庭于2016年12月22日宣判这两父子必须为滥用基金一事负责任，并谕令他们支付3700万令吉的赔偿，同时，他们必须把使用基金所购买的公寓交还给基金会。

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不满裁决的他们较后入禀上诉庭提出上诉，不过，上诉庭今日维持高庭原判，除了谕令这对父子支付支付堂费外，也谕令他们支付原住民赔偿。

上诉庭将委任独立稽查师来估算原住民应获得的赔偿。