戴资颖拉查诺会师8强‧上届女单决赛提前上演 大马羽球超级500赛今日进行次圈赛事，台湾女单头号种子戴资颖与泰国6号种子兼卫冕冠军拉查诺各自取胜晋级，将会师8强，重演去年赛会决赛戏码。

拉查诺轻取比尔切后，闯进复赛，距离卫冕冠军还差3关要闯。

（吉隆坡17日讯）大马羽球超级500赛今日进行次圈赛事，台湾女单头号种子戴资颖与泰国6号种子兼卫冕冠军拉查诺各自取胜晋级，将会师8强，重演去年赛会决赛戏码。

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戴姿颖在女单次圈是以19比21、21比12、21比10击退丹麦选手莉妮，而拉查诺则以直落两局轻取英格兰选手比尔切。

戴姿颖赛后指出，今天她失误较多，令自己一度陷入苦战，并透露自己还在寻找比赛感觉，希望能尽早进入状况。

在大马再战拉查诺，姿颖对此表示，“我没想太多，自己能尽力发挥就好。”

拉查诺擅于克小戴

此番重返大马展开卫冕之旅，拉查诺表示自己目标定在半决赛或决赛，并指出球馆风向令她无法自在地控制球路，经历2018年低迷的1年，拉查诺透露，她从中学到了要赢下比赛，得先战胜自己，不要想太多，一球接一球打，并向他人证明自己难以被击败。

去年赛会的决赛对决，拉查诺最终是以2比1险胜戴姿颖夺冠。而两人在过去22次交手，拉查诺稍以12胜10负占上风，也是当今羽坛唯一能超过10次战胜小戴的球员。

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而日本2号种子奥原希望以14比21、21比11、21比14先衰后盛战胜大堀彩，继昨日首圈打败高桥沙也加后再度赢下日本内战，8强将对阵印度7号种子赛娜。

后者是以21比14、21比16两局直落擒下香港选手叶姵延。

韩国8号种子成池铉以2局皆21比17赢下俄罗斯选手科瑟斯卡雅，挺进8强。

国伦8强等待石宇奇

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男单次圈方面，首圈力挫印尼8号种子托米的大马自由人刘国伦次圈再接再厉，以21比18、21比7轻取丹麦小将斯文德森，8强将对中国2号种子2018年世界羽联年终总决赛冠军石宇奇或泰国选手苏邦尤。

韩国4号种子孙完虎与印度7号种子皆以3局取胜，孙完虎是打败泰国选手甘达蓬，斯里坎则击退香港选手黄永棋，接下来2人将约战8强。

石宇奇、男单5号种子安赛龙、西班牙4号种子兼3届女单世界冠军马琳，以及大马国羽男单李梓嘉和2届世青冠军吴堇溦等人将在稍后登场。