前合伙人涉1MDB丑闻．高盛向大马人道歉 高盛集团首席执行员所罗门就前银行家莱斯纳在主权财富基金一马发展有限公司（1MDB）丑闻中扮演的角色，向马来西亚人民道歉，但坚称，该行在每笔交易前都进行了尽职调查。

（纽约17日综合电）高盛集团首席执行员所罗门就前银行家莱斯纳在主权财富基金一马发展有限公司（1MDB）丑闻中扮演的角色，向马来西亚人民道歉，但坚称，该行在每笔交易前都进行了尽职调查。

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他周三在讨论该行第四季度业绩的电话会议上表示：“很显然，马来西亚人民被许多人骗了，包括前政府最高官员。”

所罗门为莱斯纳在一马公司中所扮演的角色道歉，并重申，高盛集团是被莱斯纳和大马政府的高级官员误导有关刘特佐在丑闻中所扮演的仲介人角色。

法新社引述所罗门的话说：“因为莱斯纳在这场诈骗中的角色，我们向大马人道歉。”

目前人在塞内加尔首都达喀尔参加会议的首相马哈迪也将所罗门的道歉贴在其官方推特上。

美国检方去年指控两名前高盛银行家从一马公司盗窃数十亿美元。高盛前亚洲合伙人莱斯纳承认洗钱和违反《反海外腐败法》，并同意归还4370万美元（1.84亿令吉）的不义之财。

所罗门说，莱斯纳否认高盛的任何中间人参与了与一马公司的交易莱斯纳的代理律师没有立即就记者的回应置评。

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另一名高盛集团前银行家黄宗华被监禁在大马监狱，美国司法部也正在进行引渡的工作。

所罗门说，高盛员工均对莱斯纳在案中的角色感到“极度愤怒”。

美国司法部表示，2009至2014年间，该基金的高级职员及其同事挪用了45亿美元。

所罗门表示，作为高盛尽职调查的一部份，该行曾寻求一马公司和国际石油投资公司（IPIC）的书面保证，保证前两笔债券发行不涉及第三方。

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当一马公司的债券在2012年发行时，阿布扎比的IPIC曾为其共同担保。

他说，在最后的发行中，马来西亚政府和一马公司都表示，没有中间人参与。

所罗门表示：“事实证明，所有这些对高盛的陈述都是虚假的。”

高盛没有披露与一马公司有关的任何其塔信息，并承认公司声誉因此案而受损，但表示，其客户专营权受到的影响“微乎其微”。

高盛集团周三的报告说，尽管因为一马公司丑闻导致法律费用上涨，但该集团的收益结果比预期来得好。

由于美国税制改革，高盛集团在去年同期亏损21亿美元后，在这第四季成功取得23亿美元的利润。

相比去年同期的收益81亿美元，收益基本持平。

高盛集团还将其为诉讼和监管程序预留的资金，从去年同期的900万美元增加到5亿1600万美元。

售债券助1MDB筹资65亿美元

高盛集团在2012年和2013年安排了3笔债券销售以资助一马公司，从中筹集65亿美元吸引外国投资。

该集团向一马公司收取了6亿美元的费用，这笔费用与通常从政府交易中获得的收费相形见绌。

自高盛与一马公司有牵连的消息传出后，该行股价在过去3个月下跌逾25%。

马来西亚政府去年12月表示，正就与一马公司的交易向高盛寻求至多75亿美元的赔偿。