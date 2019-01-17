目的非狩猎世界前10球员‧吴堇溦：对谁都奋战到底 吴堇溦昨日在大马羽球超级500赛一鸣惊人，以21比14、21比12勇挫赛会3号种子日本的山口茜，生涯首度击败世界排名前5球员。

（吉隆坡17日讯）大马女单一姐吴堇溦昨日在大马羽球超级500赛一鸣惊人，以21比14、21比12勇挫赛会3号种子日本的山口茜，生涯首度击败世界排名前5球员。

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现世界排名第28位的堇溦赛后表示，她赛前预计这是一场艰难的比赛，而且她已半年没打高水平的成年赛事，因此没想过会赢，只想一拼到底，享受每一球，以知道自己的水平到哪里，因此赢出后感到很高兴。

堇溦认为，如果山口茜打出最佳水平，她很难赢，但对手表现很紧张，有很多失误。

青少年赛事让堇溦获益良多

除了山口茜，堇溦也曾打败现世界第6的韩国选手成池铉与世界第9的中国选手何冰娇，但堇溦否认自己想“狩猎”其他世界前10女单，自己遇到每一名选手都会奋战到底。

去年夺下大马历史青奥首金，并继2015年后2度拿下世青女单冠军，堇溦指虽然这只是青少年级别赛事，但她仍获益良多，尤其是在如何应对众所瞩目下的巨大压力，并使她更成熟了，不过她认为自己尚有许多学习之处。

堇溦次圈对手将是中国小将张艺曼，虽去年曾于韩国大师赛赢过后者，但她仍称这场对决将是艰难的比赛。

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梓嘉次圈硬撼西本

而大马男单新星李梓嘉则以14比21、21比18、21比10战胜泰国选手塔农萨挺进次圈，赛后他表示自己因不适应逆风场而导致首局败阵，但后来他加快节奏，泰国对手也体力耗竭，因此最终得以夺下晋级门票。

梓嘉次圈对手将是日本男单世界第9名西本拳太，他指出，这将是一场艰苦的对战，因经验处于劣势，他需与教练安排更多不同战术，以尽可能抢分，希望最后能取胜。

梓嘉曾于2018年雅加达亚运会团体赛中与西本拳太交手，当时梓嘉以18比21、17比21落败。