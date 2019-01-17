达勒雷京：供4500药局销售．赴港推介大马产品 国际贸易及工业部长达勒雷京将于1月16至18日赴香港进行工作访问，并于今日推介在真正大马计划（TMP）下的马来西亚产品专区。

（吉隆坡17日讯）国际贸易及工业部长达勒雷京将于1月16至18日赴香港进行工作访问，并于今日推介在真正大马计划（TMP）下的马来西亚产品专区。

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贸工部发表文告指出，达勒雷京受《经济时报》邀请出席今日举行的第三届亚洲商业领袖大会（ABLC），并以嘉宾的身份发表主题演讲，其他嘉宾包括香港特别行政区行政长官林郑月娥。

大会预计有500人参与，主要是区域性的企业领袖及政府官员。

文告说，达勒雷京将在同一天推介在魅力大马计划下的马来西亚产品专区，这是与MH Cross Border集团、香港中药师协会及香港工商会合作推出的计划，让马来西亚的产品能在香港的4500家药局售卖。

文告说，工作访问期间，达勒雷京将与香港亚洲种植园有限公司、Meitec有限公司、郭氏集团、理文造纸有限公司及艾奕康有限公司（AECOM）的资深代表会面，以及与马来西亚总商会（香港及澳门）的代表会面。

旅港华裔办联谊晚宴

此外，为庆祝新年及即将来临的华人农历新年，约100名大马专业人士及学生将与旅居香港的大马华人举办联谊晚宴。

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文告说，随着粤港澳大湾区在未来几十年迅速成为中国发展的重要部份，这次的工作访问，确实是大马进一步提升与香港现有贸易与投资关系的适时之举。