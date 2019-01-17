残忍行径受严惩．猫扔烘干机男囚2年 一名德士司机今日改口承认去年在自助洗衣店，将一只孕猫丢入烘干机焗死，推事庭判处他入狱2年。

被告莫汉拉治（右）被带往法庭时，木无表情。

（雪兰莪．士拉央17日讯）一名德士司机今日改口承认去年在自助洗衣店，将一只孕猫丢入烘干机焗死，推事庭判处他入狱2年。

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此案今日过堂，不过被告莫汉拉治（42岁）改口认罪。

被告在求情时，声称在扣留期间经常遭到其他被扣留者嘲笑及侮辱，并向全国人民道歉，承诺日后不会重犯。

他也说，本身还需要照顾妻子及生病的母亲，希望获得法庭轻判。

来自雪州兽医局的主控官罗斯兰副检察司则认为，此案涉及公共利益，许多人目睹了被告残忍虐待没有反抗能力的动物，要求法庭严惩被告。

“作为一个有智慧的人类，被告应该保护动物，因为它是无辜的，且没有危险性。虐待动物的行为，是无法被社会大众所接受的。”

法官拉斯亚因此判处被告入狱2年，刑期从被捕日，即2018年9月14日算起。

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控状指被告于2018年9月11日凌晨12时54分至1时之间，在峇都喼鹅唛丽雅花园一家自助洗衣店，对一只猫做出不人道的残忍行为，抵触2015年动物福利法令第29（1）（e）条文，与刑事法典第34条文同读，并可在相同法令第29（1）条文下被治罪。

一旦罪成，可被罚款最高10万令吉，或监禁最高3年，或两者兼施。

另一被告转为控方证人

被告是与一名男子沙帝亚（26岁，技工）于去年9月20日同时被控，另一名男子嘉尼斯（41岁）于10月16日被控，他们都否认有罪。

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不过，沙帝亚今日获得推事庭释放，但不等同于无罪（DNAA），并转为此案的控方证人。

根据案情，报案人是自助洗衣店的经理，他接获顾客来电，告知在烘干机内发现一只猫尸，并开始检查烘干机。

洗衣店经理随后查阅店内的闭路电视片段，发现两名男子将一只在桌子下的猫丢入烘干机，还将烘干机上锁。

两名男子接着投入硬币，按下按键后就离开洗衣店，结果猫尸散发的恶臭导致洗衣店经理需暂时关店，随后便向警方报案。