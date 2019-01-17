林冠英与全国总商会．年初二联合新春团拜 今年农历新年的新春团拜开放门户活动与往年不一样，己亥年新春佳节，首次迎来财政部长林冠英与马来西亚全国总商会（NCCIM），于大年初二（2月6日）联办“己亥年新春大团拜”。

（吉隆坡17日讯）今年农历新年的新春团拜开放门户活动与往年不一样，己亥年新春佳节，首次迎来财政部长林冠英与马来西亚全国总商会（NCCIM），于大年初二（2月6日）联办“己亥年新春大团拜”。

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敦马受邀出席首相敦马哈迪受邀出席以成为当天主宾，而林冠英届时将向嘉宾及工商界翘楚及华商致词与贺年。

由于马来西亚中华总商会总会长丹斯里戴良业，同时也是马来西亚全国总商会总会长，所以这次选定位于吉隆坡安邦路的中总礼堂举行上述活动。

财长林冠英联合槟州中华总商会，于年初一在槟城湖内国际会展中心联办新春大团拜；到了年初二，则与马来西亚全国总商会联办“己亥年新春大团拜”。同样在年初二，槟州首长曹观友在担任首长后，也在喜气洋洋的春节首度举办新春团拜。

国内其他党团今年也不例外，趁春节来临举办新春大团拜。

根据了解，副首相兼妇女及家庭发展部长拿督斯里旺阿兹莎及希盟正副部长，例如原产业部长郭素沁，及妇女及家庭发展部副部长杨巧双等人则将会出席马中总商会，及隆雪华堂举办的大团拜活动。