“公私立大学拨款相提并论”．纳吉：林冠英说法荒谬 前首相拿督斯里纳吉表示，财政部长林冠英将给予3所私立大学的拨款与马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）的1500万令吉拨款相提并论的说法，是非常荒谬的。

（八打灵再也17日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，财政部长林冠英将给予3所私立大学的拨款与马来西亚国际伊斯兰大学（UIAM）的1500万令吉拨款相提并论的说法，是非常荒谬的。

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他今天在脸书发帖说：“我同意财政部长林冠英的观点，即新纪元大学学院、南方大学学院及韩江大学学院的600万令吉拨款不应成为种族课题；但他将给这3所私立大学的拨款与UIAM的1500万令吉拨款相提并论的说法却非常荒谬，且有贬低人民智慧的性质。

“难道林冠英不理解私立大学和由政府所有的公立大学之间的区别吗？”

而他指出，这当中最主要的问题是，这3所大学的拨款实际上并不属于教育部2019年的预算，而且从未在国会上提出并通过。

“正如教育部上周所说，3所大学学院的拨款并非来自他们的预算，而是由财政部直接下放的。”

废拉大拨款是行动党报复马华

另一方面，纳吉也表示，希盟政府废除拉曼大学学院（拉大）的行政拨款，是行动党对马华的政治报复。

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他表示，之前的国阵政府每年都会拨款供应拉大所需，即便是在第4任首相（即现任首相敦马哈迪）在任时，也同样每年都会获得相应的拨款以预付年度行政开支。

他说：“这是因为在1969年获得国会批准通过，政府承诺每年都会为拉曼学院负担部份开支，当时，拉曼学院获准成为一所不分种族、为所有马来西亚人而设立的非营利教育机构。”

“但仅仅就在今年2019年，拉大的行政拨款完全被财政部给废除了，只因为行动党对马华的政治报复，一个50多年来为拉大的建设最不遗余力的贡献者。”