大马羽球超级500赛‧顺莹8强斗发敏‧自由人大战国家队 自由人球员与大马国家羽球队球员之间的良性竞争，将在本次大马超级500赛（大马大师赛）混双8强战首次正面交锋。

吴柳莹（左）正接发对方的球，她与搭档炳顺在次圈打败中国组合鲁恺与陈露，报到8强。

（吉隆坡17日讯）自由人球员与大马国家羽球队球员之间的良性竞争，将在本次大马超级500赛（大马大师赛）混双8强战首次正面交锋，去年杪刚刚转当职业球员即在上周泰国大师赛卫冕冠军的“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹，将与目前国羽第一混双“发敏组合”吴顺发与赖洁敏争夺半决赛席位。

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去年在大马赛止步8强的3号种子炳顺与柳莹，今早在次圈经历一番苦战，以17比21、21比17、21比15逆转中国组合鲁恺与陈露；而在去年勇闯半决赛的5号种子顺发与洁敏，则表现稳定以21比13、21比19力挫日本组合保木卓朗与永原和可那，如约与师兄师姐会师8强。

炳顺感谢俊英指点

炳顺在赛后表示：“今天有临时教练邹俊英在场后给我们指导，给我们提醒，让我们能在比赛中及时改变战略而逆转对手。”

柳莹则表示，现场球迷在他们无论领先或落后时，都给予加油声支持，让他们获得额外的动力，这就是主场优势，也是他们能逆转对手的原因之一。

大马确保一席混双4强权

对于8强内战，柳莹坦言双方在国家队时长期一起训练，彼此对打法毫无秘密，而两支大马混双携手晋级8强是好事，这展示了大马混双的实力，并已确保至少有一支大马混双闯入半决赛。

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师兄姐教发敏打球？柳莹急撇清

有记者指“顺莹”作为师兄与师姐将在场上教“发敏”打球，柳莹急忙否认这一说法，炳顺则笑言他们彼此都是球员而不是教练：“虽然我们已离开国家队，但我们私下都是朋友，并不会给彼此自由人和国羽球员标签，明天的比赛就是一场正常和普通的比赛。我们会好好讨论要怎样去应战。”

两队上次交手是去年的印尼公开赛首圈，也是双方唯一一次在国际赛场上对阵，顺莹取得那场胜利，最终还赢得亚军。

顺发赛后说：“我们的发挥不错，特别是在沟通方面。对手虽搭档不久，但他们各自都有不错的能力。”

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吴顺发（右）与赖洁敏在比 赛中得分后准备击掌，两人将在8 强挑战师兄姐陈炳顺与吴柳莹。

洁敏：争取奥运积分比国内第1更重要

“顺莹”世界排名第6位，世界排名第11位的“发敏”，不可避免被问及是否要成为名副其实的大第一混双，洁敏说：“成为大马第一混双是我们目标之一，不过，目前炳顺与柳莹的世界排名还在我们之上，而争取奥运会积分才是我们重中之重目标。”

谈到与师兄师姐争夺半决赛门票，洁敏继续表示：“其实我们与炳顺与柳莹还是好朋友关系，只是在赛场内隔网对立时才是敌人。我们虽很想战胜顺莹，但不会给自己施加太大压力，要冷静以平常心面对。”

在其他场混双次圈，印尼临时搭档旦都威与德比被淘汰出局。德比将在本次大马赛后退役，这是她最后一战，而旦都威的原搭档莉莉雅娜也将在下周的印尼大师赛后退役。

双雯止步16强

在女双次圈，国羽女双“双雯组合”许嘉雯与叶铮雯以9比21、18比21不敌印尼组合尤菲拉与加乌莎法蒂拉，大马女双也宣告全部止步本次赛事16强。

嘉雯赛后表示：“我们之前对这支印尼组合的交手纪录是1胜1负，上次在印尼国际挑战赛输给他们，所以我们知道比赛一定会很困难，我们今天的战术做到不够好，有点混乱，很多球被对手控制。不过，这场比赛是很好的学习过程，我们知道自己的不足，接下来会努力去提升，去面对和准备下周的印尼大师赛。”

小黄人收获对手退赛大礼

印尼男双世界第1马古斯与凯文桑加亚轻松晋级8强，“小黄人”在以21比16、3比3领先时，收到泰国对手科德仁与德查波的退赛大礼，接下来将迎来日本7号种子井上拓斗与金子祐树或队友瓦尤与艾迪尤索夫的挑战。

日本2号种子嘉村健士与园田启悟及3号种子远籐大由与渡边勇大将在次圈各自迎战队友保木卓朗与小林优吾及印尼组合贝利与哈迪央多。