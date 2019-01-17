疑吸毒后横冲直撞·男子连撞3车2摩哆 一名华裔男子在路上驾车横冲直撞，连撞3辆轿车及2辆摩哆车，他在闯祸后企图弃车逃跑，最终遭民众当场围捕。

男子企图逃跑，结果遭警员及民众围捕（网络照片）

（吉隆坡17日讯）一名华裔男子在路上驾车横冲直撞，连撞3辆轿车及2辆摩哆车，他在闯祸后企图弃车逃跑，最终遭民众当场围捕。

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这起车祸于昨天中午12时30分左右在新班底大道13.4公里朝孟沙方向的路段发生。嫌犯被押返警局验尿及进行酒精测试，初步调查显示，嫌犯虽然没有醉驾，但尿检结果却对冰毒呈阳性反应；警方于今早向法庭申请延扣他助查。

图弃车逃遭围捕

吉隆坡交通调查及执法组副主任沙里夫丁警监指出，肇祸司机在路上横冲直撞的，先与快车道的一辆轿车及一辆摩哆车擦撞，之后又与前方的两辆轿车擦撞，并再撞上前方一辆摩哆车的尾部，导致摩哆车骑士飞跌在路上后才停下。

他说，肇祸轿车将摩哆车卡在车底下拖曳了5公尺，而司机见自己闯了大祸，企图下车徒步逃跑，结果遭目击的民众当场围捕。

他指出，两名摩哆车骑士及一名乘客受伤，由救护车送往马大医药中心疗伤后已出院。