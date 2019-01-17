全球车厂陷泥淖 全球最大车市中国享受将近30年强劲的销售成长后，2018年首见小客车销售衰退，全球大型汽车厂现正面临获利下滑、削减产能和裁员多项重大挑战。

（图：法新社）

（上海17日讯）全球最大车市中国享受将近30年强劲的销售成长后，2018年首见小客车销售衰退，全球大型汽车厂现正面临获利下滑、削减产能和裁员多项重大挑战。

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恐缩减产能裁员

中国去年小客车销售年减4%，降至2380万辆，此为1990年来首见衰退。中国车市萎缩让全球大型汽车厂陷入困境，不仅冲击获利，业者可能得缩减产能和裁员因应需求下滑，甚至在全球掀起价格战。

投资机构Bernstein分析师指出：“如果缺乏大规模的因应对策，像是总体经济刺激政策，不单单只是汽车减税，那么汽车业可能需要大幅削减产能。”野村预测，今年中国汽车销售恐下滑5%。

大型汽车厂在中国车市繁荣时期斥重金投资，中国车市衰退让汽车业者陷入困境。美国福特汽车去年斥资10亿美元在东北设立厂房，德国福斯汽车在天津打造的新厂房，年产量可达30万辆汽车。

野村证券分析师Benjamin Lo表示：“不少汽车厂在中国设太多产能，他们没有预料到衰退来袭。”

以英国品牌捷豹路虎（Jaguar LandRover）为例，该公司2014年与当地业者奇瑞（Chery）合资设立厂房，当时车市年成长率达7%，并预估市场成长率将超过厂房的产能。

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然而2015年小型车减税措施告终，加上中国减债造成经济成长放缓，导致去年中国车市经历连续6个月销售衰退。捷豹路虎去年10月表示，天津厂基本上已经暂时停产，以降低库存。福特去年的中国销售暴跌37%，为中国表现最差的外国汽车厂，正面临大幅缩减产能压力。日本铃木汽车已经退出中国市场。

中国车市进入寒冬

雪上加霜的是，中国是全球汽车厂的主要获利来源，中国车市进入寒冬，势必冲击业者整体获利。福士维根、福特和奥迪等大厂，中国获利约占集团整体获利30至50%。