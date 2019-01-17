行径乖张‧英家庭游客遭驱逐 到纽西兰旅行的英国观光客一家人因连串乖张行径而惹恼纽西兰人，这批观光客被骂“比猪还不如”且面临被驱逐出境。

到纽西兰旅行的英国观光客一家人因连串乖张行径而惹恼纽西兰人，这批观光客被骂“比猪还不如”且面临被驱逐出境。

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这家人在首都奥克兰和汉密顿一带，被控乱丢垃圾、殴打记者、吃霸王餐又恐吓叫嚣。

奥克兰市长高夫带头向他们表达纽西兰人的愤慨，痛斥这家人行径乖张，要求警方采取行动。

高夫说：“这些人是垃圾，是寄生虫，倘若你说一次‘我发现我的点餐里有一根头发或一只蚂蚁’，你不会怀疑，但是他们餐餐都说餐中有东西，想吃霸王餐而不想付钱，这是犯罪行为。他们比猪还不如，我要他们滚出纽西兰。”

纽西兰移民局高官迪弗伊说，基于“与品格有关行径”，已发给他们驱逐出境通知。

报道指出，这家人当中的一名26岁成员已认罪，承认从加油站窃取价值37美元的物品。

一段影片显示他们在知名海滩景点乱丢啤酒罐、瓶子和其他废弃物，引发纽西兰媒体大幅报道。

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纽西兰网站Stuff Media报道，面对媒体来访要求置评，他们家中有个女子拿自己的鞋打记者。