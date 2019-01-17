押错美股．传法巴蚀3.3亿 法国巴黎银行（BNP）据报去年底与美国基准股指相关的衍生品交易，亏损了8000万美元（约3.3亿令吉）。

（法国．巴黎17日讯）法国巴黎银行（BNP）据报去年底与美国基准股指相关的衍生品交易，亏损了8000万美元（约3.3亿令吉）。

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彭博社援引不具名人士称，这笔交易是由该行的美国指数交易主管Antoine Lours操作，应该是下注了看涨标普500大盘的衍生品标的，随后此人就去圣诞节度假了，“没想到大部份亏损发生在圣诞节假期前几天”。

媒体称，现在已经是1月第三周了，本周此人也没在纽约办公室出现，并且没有接受媒体问询，法巴的纽约发言人拒绝置评。一向以毒舌著称的金融部落客Zerohedge“大胆揣测”，也许这个人永远不会再回来上班了。

圣诞节前的一周，标普大盘创下2011年8月以来最差单周表现。如果该名交易员是参照市场对“年末圣诞行情”的传统预期而押涨美股，那么确实“大部份亏损”是发生在12月25日圣诞节之前的几天。