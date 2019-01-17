西华拉治：没上阵虽感遗憾．“仍会力助国阵胜选” 国大党副主席拿督西华拉治指出，尽管他不能上阵金马仑国席补选，但与国阵同在15年之久的他，依然会为国阵候选人南利莫哈末诺助选，以确保国阵取得胜利。

希山慕丁（次排左七起）及沙拉瓦南与出席丰收节的印裔信徒合摄。（图：星洲日报）

（金马仑17日讯）国大党副主席拿督西华拉治指出，尽管他不能上阵金马仑国席补选，但与国阵同在15年之久的他，依然会为国阵候选人南利莫哈末诺助选，以确保国阵取得胜利。

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他昨晚陪同巫统前副主席拿督斯里希山慕丁及国大党副主席拿督沙拉瓦南出席冷力兴都庙举办的印度丰收节后受询时说，若他有机会竞选金马仑国席，他有信心会胜出。

“其实我真的很想竞选，教训那些陷害我的人，因为我是一名由人民选出的人民代议士。”

卡维斯没资格批评国大党

他说，很遗憾的，至今他都不明白为何选委会做出不让他竞选的决定，而他能做的就是接受；不过他也不排除将再次提出上诉。

针对人民进步党主席丹斯里卡维斯早前发表有关国大党从没资格上阵金马仑国席，因该议席向来都是由来自外地的候选人上阵的言论时，西华拉治表示，就算外地人没有资格，但这些候选人最终都胜出。

他认为，卡维斯没资格批评国大党，因为人民进步党已非国阵的一分子。

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他说，以往卡维斯说前首相拿督斯里纳吉是很好的领袖，批评现任首相敦马哈迪是种族歧视的领袖，但如今已U转，他也不懂卡维斯的议程，但卡维斯就是没资格批评国大党或国阵，因他不曾成为金马仑的候选人，也不曾在这里胜出。