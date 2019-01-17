警亭警局建筑陈旧．旺阿末：已要求内政部处理
2019-01-17 17:47
警亭警局建筑陈旧．旺阿末：已要求内政部处理
全国刑事罪案调查部总监拿督斯里旺阿末指出，针对警亭及警局建筑设施陈旧的问题，武吉阿曼警察总部已向内政部长丹斯里慕尤丁反映，盼当局未来能采取相关措施。
（边佳兰17日讯）全国刑事罪案调查部总监拿督斯里旺阿末指出，针对警亭及警局建筑设施陈旧的问题，武吉阿曼警察总部已向内政部长丹斯里慕尤丁反映，盼当局未来能采取相关措施。
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“希望（内政）部长得知后，可向财政部反映此事。”
收集数据呈内政部
他说，这类情况已属全国性的问题，全国各地有不少警局的建筑设施都已陈旧不堪，武吉阿曼警察总部也已收集全国陈旧警局建筑的数据，并已提呈给内政部。
旺阿末今日出席边佳兰峇尤达迈警局开幕典礼，并在新闻发布会上受询时如此指出。
他表示，武吉阿曼警察总部已察觉警亭陈旧、警员的工作环境欠舒适等问题。
他以自身观察为例指出，他于1982年加入警队后在砂拉越美里警察总部任职，近来他以工作巡访为目的再次回到该警察总部，却发现警局设施依然陈旧，天花板随时会坍塌的情况。
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“我已在警队服务近40年，仍没有改变，至今只有看见这座新警局（峇尤达迈警局）落成。”
文章来源：星洲日报·2019.01.17
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