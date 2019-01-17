警亭警局建筑陈旧．旺阿末：已要求内政部处理 全国刑事罪案调查部总监拿督斯里旺阿末指出，针对警亭及警局建筑设施陈旧的问题，武吉阿曼警察总部已向内政部长丹斯里慕尤丁反映，盼当局未来能采取相关措施。

旺阿末：武吉阿曼警察总部已向内政部反映全国各地不少警局设施陈旧的问题。

（边佳兰17日讯）全国刑事罪案调查部总监拿督斯里旺阿末指出，针对警亭及警局建筑设施陈旧的问题，武吉阿曼警察总部已向内政部长丹斯里慕尤丁反映，盼当局未来能采取相关措施。

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“希望（内政）部长得知后，可向财政部反映此事。”

收集数据呈内政部

他说，这类情况已属全国性的问题，全国各地有不少警局的建筑设施都已陈旧不堪，武吉阿曼警察总部也已收集全国陈旧警局建筑的数据，并已提呈给内政部。

旺阿末今日出席边佳兰峇尤达迈警局开幕典礼，并在新闻发布会上受询时如此指出。

他表示，武吉阿曼警察总部已察觉警亭陈旧、警员的工作环境欠舒适等问题。

他以自身观察为例指出，他于1982年加入警队后在砂拉越美里警察总部任职，近来他以工作巡访为目的再次回到该警察总部，却发现警局设施依然陈旧，天花板随时会坍塌的情况。

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“我已在警队服务近40年，仍没有改变，至今只有看见这座新警局（峇尤达迈警局）落成。”