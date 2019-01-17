传西尔斯主席提高购资产至52亿美元 申请破产重组的美国老牌百货店席尔斯（Sears），其主席兰珀特（Eddie Lampert）进一步提高收购席尔斯资产建议价值，以挽救该间具126年历史的企业，而最新涉及金额达52亿美元。

（华盛顿17日讯）路透引述消息人士称，申请破产重组的美国老牌百货店席尔斯（Sears），其主席兰珀特（EddieLampert）进一步提高收购席尔斯资产建议价值，以挽救该间具126年历史的企业，而最新涉及金额达52亿美元。

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据悉，兰珀特旗下公司ESL是与席尔斯聘请评估收购建议的Weil,Gotshal&Manges周三会议期间，进一步把建议涉及价值，由原先的50亿美元增至52亿美元，包括增加现金部份与愿意承担更多负债。

不过，ESL的收购建议是否获得席尔斯采纳，暂时仍是未知之数。该间百货公司早前已拒绝了ESL原先建议。

美国破产法庭法官将于本周举行聆讯，以确定席尔斯下一步行动。有席尔斯债权人反对ESL提出的建议。

席尔斯与ESL未有回应查询。