Fiserv 220亿美元收购支付商第一资讯 美国主要金融技术供应商Fiserv Inc周三宣布同意以220亿美元全股票方式，收购支付处理公司第一资讯（First Data Corp），将成为蓬勃发展的数码支付市场中最大宗的收购案。

（华盛顿17日讯）美国主要金融技术供应商Fiserv Inc周三宣布同意以220亿美元全股票方式，收购支付处理公司第一资讯（First Data Corp），将成为蓬勃发展的数码支付市场中最大宗的收购案。

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Fiserv对第一资讯出价每股22.74美元，较第一资讯周二收盘价溢价近30%。周三收盘，第一资讯股价暴涨21.09%，收在21.24美元。Fiserv收跌3.29%，为72.57美元。

Fiserv是银行业最大的技术供应商之一。该公司在声明中表示，透过这起交易，Fiserv能为金融客户提供招徕新客户、乃至多种处理实体或数位支付方式等服务。

交易完成后，Fiserv原股东持有合并后公司的57.5%股权。

路透引述消息人士称，Fiserv早于First Data在2015年上市时，已认为其股价被低估，评估多间企业后，相信FirstData是最合适的收购对象。

两间公司指出，合并后的第1个年度每股经调整盈利将升2成；第3个财政年度后，新公司预期每年可有逾40亿美元净现金流入量，包括5年内将产生9亿美元的成本节省效益。