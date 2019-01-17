男子巡回讲座游说投资．养蜂场骗局卷510万 一名声称拥有东南亚最大无刺峰养殖场的男子，在全国巡回演讲游说民众投资养蜂场，年余内游说了数以百人注资，之后卷款逃逸无踪。

（吉隆坡17日讯）一名声称拥有东南亚最大无刺峰养殖场的男子，在全国巡回演讲游说民众投资养蜂场，年余内游说了数以百人注资，之后卷款逃逸无踪。

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许多投资者被游说投资到蜂巢及原始股，以获得每月的投资回酬，结果只收取了数个月的回酬，就再也无没收到钱，而有关投资的发起人也人间蒸发。

接获179投报

国文《大都会日报》引述全国商业罪案调查副总监拿督赛夫指出，警方近日接获许多投资者的投报，而这些投资者中有很大一部份来自沙巴拿笃地区。

“截至昨天晚上，警方已接获179宗投报，涉及金额逾510万令吉。”

他说，涉案的嫌犯利用一个不存在的养蜂场诱骗投资者注资，警方相信还有很多被骗的投资者没有报案。

“根据警方接获的投报，损失最严重的投资者来自彭亨关丹，对方共投资了2万8000令吉。”

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他指出，初步调查这个投资骗局已经活跃了超过一年。

“随着大批投资者报案后，警方目前正加紧追查涉及嫌犯的下落。”