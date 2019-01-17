Grab联手众安．东南亚推出保险平台 Grab宣布与中国在线保险公司众安（ZhongAn）成立一家合资企业，使东南亚用户可以通过这款新加坡网约车APP购买保险，利用其服务广度和经营地盘。

（中国．上海17日讯）Grab宣布与中国在线保险公司众安（ZhongAn）成立一家合资企业，使东南亚用户可以通过这款新加坡网约车APP购买保险，利用其服务广度和经营地盘。

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Grab周三在一份声明中表示，该平台将提供平价保险产品，并将于2019年上半年在新加坡推出，之后陆续拓展至东南亚其他市场。

“推出我们的保险平台，是我们致力于成为地区领先的日常超级APP的一部份，”Grab总裁Ming Maa在一份声明中表示。

Grab Financial的主管Reuben Lai补充称，作为唯一一家在东南亚6个最大国家拥有牌照的数字支付公司，这一合作伙伴关系将有助于向用户、商户和平台合作司机提供保险。

这是这家总部位于新加坡的公司为打造一款类似腾讯（Tencent）微信的全方位APP所做的最新努力。Grab将增加保险服务范围，使其包括送餐、物流和数字支付。该公司之前宣布，今年还将把业务扩展至在线医疗和跨境汇款领域。