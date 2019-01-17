32机构归经济事务部管辖．刘华才质疑财部角色 民政党主席拿督刘华才对将有32家政府机构归经济事务部管辖表示关注，并质疑财政部是否已失去其重要性。

（吉隆坡17日讯）民政党主席拿督刘华才对将有32家政府机构归经济事务部管辖表示关注，并质疑财政部是否已失去其重要性。

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他今日发文告说，一个部门管辖那么多机构，可能会发生所有权力集中在某个人的身上，继而发生滥用权力的情况。

“希盟宣言中的第22项，承诺官联公司不会有政治委任。然而，乡村与区域发展部曾发生官联公司政治委任的情况，因此我们可以看到这不好的先例可能会再次发生。

“经济事务部长是否为了透明度和诚信，而遵守希盟宣言，抑或他会好像他的内阁同僚般，再度U转，指宣言不是圣经？”

刘华才也质问，经济事务部是否适合管辖某些部门，如联邦土地发展局（FELDA）应由原产部管辖，或MyHSR应由交通部管辖？这似乎应该根据专业来分配管辖权。

“首相如此重用经济事务部，财政部是否一开始就失去重要性？经济事务部的很多职责都与财政部重叠。”