中国债券发行人．财务数据迷雾重重 分析人士指出，面对如此报表，投资机构犹如盲人摸象，呼吁监管层能采取更强有力的措施来净化市场。

（图：马新社）

（中国．上海17日讯）中国债券发行人财务数据质量再遭质疑，一个在三季度末还手握150亿元人民币货币资金的上市公司，时隔四个月不到，竟然无力偿还10亿元的到期公募债券；分析人士指出，面对如此报表，投资机构犹如盲人摸象，呼吁监管层能采取更强有力的措施来净化市场。

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康得新周二晚公告，未能按期足额偿付“18康得新SCP001”本息，但公司2018年第三季度财务报表却显示彼时货币资金余额超150.14亿元。根据其3亿美元2020年到期票据的发行备忘录，投资者担忧超短融违约或将触发美元债交叉违约。

这并不是在岸债券市场上出现的第一例发行人财务数据谜案，去年12月未能按期兑付3亿元短融的洛娃科技，在三季度末的货币资金逾41.5亿元。

“当前债券发行人信息披露方面存在很大问题，没有很强的外部约束强制公司详细的披露财务数据。那现在发行人呈现的报表都是这个样子，投资者就盲人摸象，有些人偏激的认为部份公司的报表甚至就不用看了。”中信证券分析师吕品称，单单靠行业自律恐怕难以改变目前的困局，需要更加强力的措施净化市场。

彭博致电康得新和洛娃科技寻求置评，前者表示以公告内容为准，后者未接听电话。